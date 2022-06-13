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    Закат эпохи. Что стало с петербургскими брендами, которыми гордилась вся страна

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    Пока власти думают, как наладить импортозамещение, «Фонтанка» решила вспомнить, что стало с исконно петербургскими брендами, которые держали марку не только в городе, но и прославились на весь Советский Союз.

    «Скороход», обувная фабрика

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    Столетие назад, на заре рождения Страны Советов, продукция петербургской обувной фабрики «Скороход» позволила гражданам сменить калоши на адекватную обувь. Честно сказать, фасон и удобство изделий по нынешним меркам оставляли желать лучшего, но в условиях тотальной нехватки всего обувь «Скорохода» была настоящим спасением.

    Стартовали обувщики вообще красиво. Товарищество Санкт‑Петербургского механического производства обуви основал немец Генри Кирштейн в 1882 году, первоначально оно находилось на набережной Обводного канала, в доме № 130.

    Завод на Заставской построили в 1885 году, уже к концу десятилетия правление отмечало, что их обувь не уступает парижской и венской, а в 1893 году на выставке в Чикаго она даже превзошла изделия конкурентов. В досоветское время в «скороходах» поголовно бегали воспитанники приютов и кадетских корпусов, обували фабриканты армию и флот.

    В 1962 году фабрика стала головным предприятием одноименного ленинградского обувного объединения, в 1990-х «Скороход» был крупнейшим в России обувным производством.

    В наши дни товарным знаком «Скороход», зарегистрированным в 2002 году, владеет ООО «Первый шаг». Им же с 2011 года принадлежит товарный знак «Детский скороход» и с 2020-го SKOROKHOD FOR REACH.

    ООО «Первый шаг» зарегистрировано 14 лет назад, в 2008 году. По состоянию на конец 2021 года среднесписочная численность в компании составила 49 человек. По итогам 2020 года компания показала выручку 134 миллиона рублей. За последующие годы отчетность о финрезультатах в открытом доступе не публиковалась.

    В 2021 году три здания фабрики — «Конторское здание» и «Производственные корпуса обувной фабрики», «Производственные корпуса кожевенного завода» — включили в реестр объектов культурного наследия.

    «Красный треугольник», резиновая фабрика

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    Галоши фабрики «Красный треугольник» носила вся страна. Сверху — блестящие черные, внутри — с красной байковой подкладкой, может быть, именно они вдохновили Кристиана Лубутена на создание культовых черно-красных шпилек, мечту дерзких модниц.

    Галошный бум разразился в 1861 году, когда в Петербурге заработала фабрика гамбургского предпринимателя Фердинанда Краузкопфа: простые в производстве, галоши стали незаменимы и в городской непролазной грязи, и в глухой провинции. Их надевали на носок, на ботинок, модницы ныряли в них прямо в изящных туфлях. Утепленные модели обшивали изнутри мехом, облегченные делали с хлопковой подкладкой. Еще фабрика выпускала шины и другие изделия из резины.

    Переименовали в «Треугольник» фабрику в 1908-м, «Красным треугольником» она стала после революции. До конца 1960-х завод был крупнейшим производителем товаров из резины. С 1970-х фабрика стала сдавать позиции конкурентам по части модернизации, и это было началом ее конца. С распадом СССР фабрику приватизировали, а в 2002-м она обанкротилась.

    Сейчас «Красный треугольник» — самая крупная «заброшка» в Петербурге: 34 га земель и 545 тыс. «квадратов» недвижимости, ограниченная набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна.

    Все, что осталось от калошного флагмана, — «Агентство территориального развития "Треугольник"», производитель конвейерных лент «ГСК "Красный треугольник"», производитель резинотехнических изделий «Производство-5 КТ», производитель шин «Петрошина», производитель резины для лопастей вертолетов «Спецпластина». Что не успели прибрать к рукам арендаторы, разворовывают мародеры.

    Весной 2021 года власти заявляли, что хотят дать «Треугольнику» новую жизнь, но не успели: в сентябре того же года там взорвалась пиротехника, а в феврале 2022-го рухнула стена.

    Шоколадная фабрика Крупской

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    Удивительный вкус шоколадных конфет фабрики имени Крупской представители старшего поколения помнят до сих пор. Без миндального в вафлях с шоколадной глазурью «Мишки на Севере», «Белочки» с начинкой из фундука и шоколада «Особый» не обходился ни один новогодний детский подарок, командированные в Ленинград посылками отправляли конфеты домой на периферию.

    Фабрику основали в 1938 году, не останавливалось производство и в войну: шоколадка обязательно входила в состав «неприкосновенного запаса» на фронте, а для оказавшихся в блокаде ленинградцев там производили хвойную настойку, которая поддерживала силы.

    В послевоенное время фабрике присвоили почетные звания «Предприятие отличного качества» и «Предприятие высокой культуры производства».

    Закат эпохи наметился в 2006 году, когда 75% акционированной в приватизацию фабрики приобрела одна из крупнейших в Норвегии промышленных компаний Orkla. В 2011-м норвежцы запустили слияние с принадлежащим им кондитерским объединением «Сладко», в 2012-м фабрику начали консервировать и переносить производственные мощности в область. В 2014-м производственное здание на Социалистической продали девелоперам под общественно-деловой центр. В 2015-м всю свою долю в компании норвежцы продали фабрике «Славянка» в Старом Осколе, туда же перенесли часть производственных мощностей, а на производстве в Петербурге начались массовые увольнения.

    История гегемона закончилась плохо — все, что осталось от фабрики, снесли в 2017 году. Томно-сладким запахом шоколада с перекрестка Социалистической и Боровой больше не веет — сейчас там высится апарт- отель.

    Существует еще одно предприятие с похожим названием — ОАО «Фабрика им. Н. К. Крупской». Оно находится в городе Иваново, но к шоколадным конфетам не имеет никакого отношения — там производят мебель.

    Фабрика мороженого «Петрохолод»

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    Отличное, клубничное, в пакетиках, брикетиках — в летний зной трудно представить себе хотя бы день без мороженого. По оценкам экспертов, поклонником прохладительного десерта считает себя каждый второй петербуржец, юное поколение включает его в тройку своих любимых лакомств наравне с шоколадом и чипсами.

    Еще совсем недавно Петербург мог похвастать своим фирменным мороженым: на натуральном молоке, масле и сливках, а также фруктовых соках его готовили на предприятии «Петрохолод», которое входило в десятку крупнейших производителей мороженого в России и являлось лидером продаж в городе.

    История комбината началась в 1936 году, когда на Полюстровском проспекте, 87, построили Холодильник № 6 Росмясомолторга. Но тогда о производстве мороженого никто даже не загадывал: предприятие предназначалось для хранения мясной, молочной, рыбной и ягодной продукции.

    Чуть позже предприятие переименовали в Ленхладокомбинат № 6, но по сути это ничего не меняло: с конвейера ежесуточно выходили партии фруктового и молочного мороженого, сливочное и пломбир, эскимо на палочке и «Бородино», покрытое толстым слоем взбитой шоколадной глазури. Цены не менялись десятилетиями: что в 70-е, что в 80-е пломбир обходился в 20 копеек, эскимо на палочке — в 22 копейки. Самым дорогим сортом была «Лакомка» в шоколадной глазури, нанесенной по специальной технологии, — 28 копеек.

    В 1993-м Ленхладокомбинат № 6 стал ОАО «Петрохолод», под конец века в городе производили мороженое только здесь и на Ленхладокомбинате № 1. По данным на 2007 год, «Петрохолод» выпустил 80 видов мороженого, его продукция покрывала треть потребительского рынка в городе.

    Закончилась история Ленхладокомбината № 6 в конце 2020 года, когда его выкупили структуры, связанные с «НБК-Строительство». В начале 2021 года новый собственник решил снести советские постройки. На месте фабрики мороженого к 2026 году намерены построить 125 тыс. кв. м жилья высокого комфорт-класса. Все торговые марки предприятие передало своему нынешнему партнеру, компании «Айсберри», теперь мороженое делают на её площадке в Вологде под присмотром технологов петербургского завода.

    ЛОМО, Ленинградское оптико-механическое объединение

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    Пленочный фотоаппарат «Смена» вырастил из советских пионеров не одно поколение фотохудожников и фотокорреспондентов. Простой и доступный, его можно было купить на сэкономленные на завтраках деньги, устойчивый к ударам аппарат был верным спутником в дальних походах, вылазках на пляж и поездках к бабушке в деревню. К высококачественной аппаратуре отнести его было нельзя, но при должном умении снимки получались ничуть не хуже. «Смена-8М» попала даже в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый фотоаппарат планеты.

    Фотоаппараты собирали на Ленинградском оптико-механическом объединении имени В. И. Ленина (ЛОМО), оно выросло из оптического завода, открытого на Чугунной улице в Петрограде.

    Официальное открытие завода состоялось в 1914-м, в год начала Первой мировой войны. Поначалу заводские конструкторы выполняли в основном заказы военно-морского флота — ЛОМО выпускал прицелы, призматические бинокли, дальномеры, которые до его создания приходилось ввозить из-за границы.

    В Великую Отечественную завод ориентировался на нужды фронта, и даже в блокаду здесь продолжали производить прицелы, панорамы, взрыватели для снарядов. Немецкая авиация несколько раз бомбила стратегически важный объект, разрушила один из лучших корпусов, но завод продолжал работать.

    Собирали здесь и мирную продукцию: телескопы, микроскопы, спектрографы, видеомагнитофоны, киноаппаратуру и, конечно же, фотоаппараты. На счету астромастерской — создание оптического комплекса Ленинградского планетария, единственного в Европе телескопа-астрографа для фотографирования небесных светил для Пулковской обсерватории.

    Техника с маркой ЛОМО пользовалась популярностью в СССР и за рубежом — она экспортировалась более чем в 80 стран мира.

    В 1993 году завод приватизировали, и он официально стал акционерным обществом «ЛОМО». Под дых флагману ударил кризис 90-х: завод потерял большую часть сотрудников, сократилась номенклатура выпускаемой продукции. Но завод выстоял.

    Сегодня «ЛОМО» вышел на новый уровень — освоил выпуск приборов для эндоскопии и телемедицинских комплексов, лазеров, светодиодных светофоров, приборов ночного видения и телескопов. По итогам 2021 года выручка от продаж составила 6 миллиардов 218 миллионов рублей, здесь работают 1879 человек (по данным СПАРК на 31.12.2020).

    «Петмол», молочный комбинат

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    Старшее поколение петербуржцев еще помнит те времена, когда в сметане была сметана, в кефире — кефир, молоко имело вкус молока, прокисало всего через два дня, поэтому и бегать в гастроном за свежим приходилось едва ли не утром или максимум в обед. К этому свойству натурального молока производители относились практично — так на прилавок попадали кефир, ряженка, ацидофильное молоко, напиток «Снежок». Ассортимент «молочки» был невелик, зато содержание белков и жиров выверялось до миллиграмма и соответствовало ГОСТУ.

    Лидером по производству молока в советское время в Ленинграде был молочный комбинат № 1 имени Кирова, в середине 60-х его даже наградили орденом Ленина.

    История комбината началась в 1934 году, когда на территории бывшего скотопригонного двора на углу Московского проспекта и набережной Обводного канала возвели самый большой в Европе молочный завод. Работал комбинат и во время блокады — даже когда прекратились поставки сырья из колхозов, здесь освоили выпуск молока из соевых бобов, спасшего жизни многим ленинградцам.

    В 1992-м предприятие приватизировали и назвали коротко — «Петмол». В перестроечные времена фабрика еле держалась на плаву, но в 2000-е сделала рывок и стала успешным предприятием. Настолько, что лакомый кусочек в 2007-м выкупила компания «Юнимилк», само же общество прекратило деятельность при присоединении. Новые владельцы перевели производство из центра в промзону на Парнас, а историческую территорию завода на Московском проспекте продали под коммерческую и жилую застройку. В 2018-м бывшее здание «Петмола» начали сносить. Сейчас на месте фабрики высится жилой комплекс.

    «Невская косметика»

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    Едва ли найдется в России квартира, где в ванной комнате хотя бы раз не побывала зубная паста «Жемчуг» общества «Невская косметика». Их крем «с зайчиком» на тубе и «Ланолиновый» выручали народ в 90-е, когда на полках в магазинах было шаром покати. На тушь-плевательницу для ресниц модницы просто молились — никакой другой было не достать.

    Трудно поверить, но история предприятия, начавшаяся с маленького свечного заводика, уже перевалила 180-летний рубеж. Прадедушкой современной «Невской косметики» было «Санкт-Петербургское общество производства стеариновых свечей». Документы на его создание император Николай I и министр финансов Е. Ф. Канкрин подписали в 1839 году. Новое предприятие назвали «Санкт-Петербургский Невский завод», где стали производить по оригинальному рецепту стеарин, олеин и мыло. Уже в 1843 году на Шестой всероссийской мануфактурной выставке продукцию завода отметили знаком качества — изображением государственного герба. Через несколько лет производство пострадало от пожара. Но это сыграло заводу только на руку, полученные по страховке деньги управляющий пустил на оснащение завода передовой техникой — приобрел паровую машину мощностью 40 лошадиных сил, гидравлические прессы, машины для плетения фитиля и обрезки свечей. И награды потекли рекой: герб империи в 1861-м, подтверждение права на его использование в 1865-м, медаль Русского технического общества в 1870, 1882 и 1896-м.

    Настоящий прорыв случился в начале 20-го века — завод выпустил мыло «Нестор». Сорт удостоили высшей награды на Парижской выставке, не пытался его подделать и нагреть руки на славе высококачественного товара разве что лентяй.

    После революции фабрика семь лет простояла без дела: сначала она перешла в руки рабоче-крестьянского государства, потом отошла штабу Красной армии Невского района.

    В 1925-м производство восстановили, сделали частью Ленинградского государственного жирового треста («Ленжет») и назвали «Государственный Невский мыловаренный завод № 3». Ассортимент мыла рос как на дрожжах и достиг нескольких десятков. На всю страну фабрику прославили «Ленинград», «Будь готов» и «Нева».

    Не останавливался завод и в войну — отсюда отправляли на фронт порошки для горючих смесей, динамитный глицерин и мыло.

    Новый рывок случился в 1952-м, когда завод наладил выпуск зубной пасты и стал развиваться в этом направлении. Тот самый старый добрый «Жемчуг» завод выпускал с 1970 года.

    Еще одной визиткой фабрики стали кремы, жидкое мыло и шампуни. Знаменитый «Ланолиновый» крем начали выпускать здесь в 1955 году.

    В 1992 году предприятие акционировалось и получило современное название — «Невская косметика». А в 1995-м случился новый рывок — в компании разработали зубную пасту «Новый Жемчуг», снова собравшую почетные награды широким бреднем — от «Бренда года» до «Товара года».

    Сегодня в ассортименте компании несколько десятков наименований и направлений продукции, начиная от средств ухода за нежной кожей малышей и заканчивая средствами для стирки.

    По итогам 2021 года выручка компании достигла 11 миллиардов 647 миллионов рублей. На производстве работают 629 человек (по данным СПАРК на 31.12.2020).

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник
    Фото: Источник

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    VKuser86771196
    Пискарёвский "молочный", вслед за Крупской, под бульдозер бы пустили. Давно просится
    LED22
    Приватизация - это зло. Дебильная рыночная экономика.
    ProstoZloy
    "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой"
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