«Зенит» вернулся из отпуска, но легионеры ещё отдыхают

Российские игроки футбольного клуба «Зенит» вышли из отпуска и приступили к тренировкам в Удельном парке. Легионеры присоединятся чуть позже, заявил 13 июня журналистам главный тренер Сергей Семак.
«На сегодняшний день полного понимания нет, когда команда соберётся в полном составе, — подчеркнул Семак. — Приедут не все вместе — это связано с логистикой. Барриос приедет чуть позже, потому что он уехал позже, чем другие наши иностранцы. Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию. Остальные — ждем, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам».
На сегодняшний день на базе в Удельном парке тренируется следующий состав: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Станислав Крицюк, Давид Бязров, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Данила Козлов, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Кирилл Столбов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
На первой тренировке после отпуска футболисты проделали беговую работу, а также серию упражнений с собственным весом и с мячом. Команда продолжит заниматься в Петербурге в ежедневном режиме до начала сезона.
В рамках подготовки к сезону «Зенит» примет участие в Кубке PARI Премьер и сыграет три матча — против «Нижнего Новгорода» (21 июня, 20:00, стадион «Смена», Петербург), «Сочи» (25 июня, 20:00, стадион «Смена», Петербург), ЦСКА (29 июня, 20:00, «ВЭБ Арена», Москва), а также сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» (3 июля, 20:00, «Фишт», Сочи).