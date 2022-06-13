«Зенит» вернулся из отпуска, но легионеры ещё отдыхают

«На сегодняшний день полного понимания нет, когда команда соберётся в полном составе, — подчеркнул Семак. — Приедут не все вместе — это связано с логистикой. Барриос приедет чуть позже, потому что он уехал позже, чем другие наши иностранцы. Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию. Остальные — ждем, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам».

