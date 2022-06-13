Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин выступит с «чрезвычайно важной» речью на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом 13 июня в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, он уверен, что глава государства затронет тему антироссийских санкций и их влияние на цены на энергетику и продукты питания.
«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — подчеркнул пресс-секретарь.
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании состоится 17 июня.