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    Песков анонсировал «чрезвычайно важную» речь Путина на ПМЭФ

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    32 комментария

    Президент РФ Владимир Путин выступит с «чрезвычайно важной» речью на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом 13 июня в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, он уверен, что глава государства затронет тему антироссийских санкций и их влияние на цены на энергетику и продукты питания.

    «Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — подчеркнул пресс-секретарь.

    XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании состоится 17 июня.

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    Комментарии (32)

    dedegora
    Раз форум Международный и Экономический, то остается одно :СПАСАТЬ Международную экономику с помощью российской экономики, называемой нефтегазом.
    udrionik
    Здорово, что что-то подписывают, плохо только, что не всегда исполняют то, что подписали. Например, скоростного трамвая на Юго-западе до сих нет, хотя на форуме несколько лет назад было подписано такое решение
    wbons
    победа коммунизма ожидается не через 10 лет ... а на месяц раньше , с опережением графика
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