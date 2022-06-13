Мы попросили диетологов назвать самые полезные фрукты — вот что они ответили

Угадаете, какой из этих фруктов — самый полезный? Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

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Однажды ученые из Национального института в Хайдарабаде в Индии выяснили, что самый полезный фрукт в мире — гуава. Она оказалась лидером по содержанию витамина C (в пять раз больше, чем в апельсине) и антиоксидантов, а регулярное употребление гуавы, как обнаружили эксперты, способствует укреплению иммунитета, лучшей регенерации клеток организма, замедлению процессов старения и снижению риска развития многих заболеваний. Гуаву в России встретишь далеко не на каждом углу, поэтому мы решили выяснить у диетологов, какие из доступных нам фруктов — самые полезные.



Ананас

В ананасе вы найдете воду (до 86%), сахар (примерно десятая часть) и совсем немного белков. А также аскорбиновую кислоту, пищевые волокна, витамины, калий, марганец и магний. Но больше всего с точки зрения диетологии этот фрукт ценится за счет фермента под названием бромелайн.

— Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



Что хорошего в ананасе Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но всего должно быть в меру. Если вы где-то увидели тропическую диету, где нужно неделю есть один только ананас, запивая ананасовым соком, стоит задуматься и посоветоваться с врачом. Прежде всего опасения должны возникать у обладателей язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, плохой свертываемостью крови и склонностями к кровотечениям, так как помимо прочего у ананаса есть разжижающие свойства.



Грейпфрут

Грейпфрут — уверенный источник витамина C и калия. Раньше считалось, что он помогает сбрасывать вес, но это не совсем так — грейпфрут лишь косвенно влияет на этот параметр благодаря способности снижать уровень холестерина и артериальное давление. Зато грейпфрут защищает от мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у женщин.



Чем могут быть полезны грейпфруты Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кстати, одна из самых полезных частей грейпфрута — те самые горькие пленки, которые не все любят. В них содержится биофлавоноид нарингин, нормализующий жировой обмен. Но это далеко не всё. Нарингин улучшает метаболизм, нормализует состав кишечной флоры, снимает негативные последствия после приема алкоголя, действует как антиоксидант, способствует профилактике атеросклероза, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему.



Вместе с этим грейпфрут помогает нормализовать уровень инсулина за счет пектинов, приносит колоссальную пользу иммунитету благодаря большим дозам витамина C, фолиевой кислоты и калия.

Бананы

Бананы считаются тем еще источником углеводов, а значит и причиной лишнего веса. Но смотреть на них только с этой стороны — большая ошибка. Среди полезных компонентов, которые есть в бананах, можно найти витамин B6, марганец и калий.

— Витамин B6, которого в 100 граммах банана содержится примерно пятая часть суточной нормы, поддерживает иммунный ответ и способствует нормальному формированию эритроцитов, — говорит диетолог Тамара Крамченинова. — Марганец отвечает за метаболизм аминокислот и углеводов. А калий важен для пожилых людей и спортсменов — он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если вы переживаете за лишний вес, то достаточно соблюдать разумные нормы. Понятно, что четыре банана — это уже перебор, но если съедать один банан в день, то вреда он не принесет.



Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.



Бананы и их польза для человека Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кроме того, в бананах много медленных углеводов и пектина, которые поддерживают нормальный уровень сахара в крови. Также пектином питаются полезные бактерии в кишечнике, которые защищают нас от язвы и других болезней пищеварительного тракта.

Гранат

Гранаты богаты витаминами В6, К и С. Первый поддерживает иммунитет, нормальную работу ЦНС и состояние крови, а его недостаток приводит к сниженному аппетиту, ухудшению состояния кожи и анемии. Второй регулирует свертываемость крови. Зерна гранатов рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства после болезней, при истощении организма и малокровии, при кашле и простуде.



— В них также содержится высокое количество витамина С, который хорошо стимулирует иммунитет, — говорит Тамара Крамченинова. — Полезны они для людей с анемией, когда идет нехватка железа (параллельно идет и дефицит витамина С). Гранаты будут помогать усваиваться железу в пище. Они полезны для женщин, особенно когда организм испытывает недостаток витаминов. Подойдут людям, которые хотят похудеть. В этом плане гранаты безопасны, так как не слишком сладкие и переесть их достаточно сложно.



Что хорошего есть в бананах Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Гранат помогает при респираторных инфекциях, кашле и ангине. В нем содержится полтора десятка аминокислот, необходимых для полноценной работы организма, при этом примерно половину из этих аминокислот кроме граната можно найти только в мясе, — добавляет Ирина Торопыгина. — А благодаря антиокислительным и противовоспалительным веществам, которые в гранате содержатся в достаточно большом количестве, эти фрукты способны замедлить рост раковых клеток.

Груша

Витамина С в грушах сравнительно мало — всего 5,6% от суточной нормы в 100 граммах. Зато полно кремния, кобальта, меди и железа. Недостаточное потребление железа ведет к гипохромной анемии (недостаток гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость.

В чем польза груша для вашего организма Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Медь участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов и обеспечивает ткани организма кислородом. Из-за дефицита меди могут появиться нарушения в сердечно-сосудистой системе. Кремний стимулирует синтез коллагена, а кобальт активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты, необходимой для развития иммунной системы. Также груши богаты клетчаткой, и витамины в них сохраняются дольше, чем в тех же апельсинах.

Лимон

Лимон хорош сразу с нескольких сторон. Все знают о его противопростудных эффектах и о том, как он укрепляет иммунную систему. Но кроме того, у лимонного сока есть ранозаживляющее и противовоспалительное воздействие. В некоторых странах порезанный фрукт даже прикладывают прямо к пораженному месту.



Полезные свойства лимона Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Среди витаминов, которые содержатся в лимоне, — фолиевая и аскорбиновая кислоты (в двух столовых ложках лимонного сока содержится половина суточной потребности человека в аскорбиновой кислоте), пантотеновая кислота, витамин D, токоферол, тиамин, ретинол, пиридоксин, рибофлавин, витамин РР. Из микроэлементов лимона наиболее ценны бор, железо, медь, молибден, цинк, фтор, марганец. Макроэлементов тоже предостаточно — сера, калий, хлор, натрий, магний, фосфор, кальций и другие.

