И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

Если вы вдруг встретите человека, уверенного в том, что он никогда в жизни не ошибался, дайте ему пройти этот тест и смотрите, как расширяются его глаза с каждым новым заданием. Мы собрали десять вопросов, которые оказались не по зубам одному из самых известных знатоков. У вас, конечно, будет несколько преимуществ. Во-первых, достаточно будет выбрать правильный вариант из предложенных. Во-вторых, вы не ограничены во времени и можете думать над каждым вопросом хоть целый час. Ну и, наконец, решать задания вы можете в любом комфортном месте, хоть лежа в ванной.
Первые в жизни 20 франков философ Жан-Жак Руссо заработал именно так.
Как некоторые солдаты носят фуражки во время парада и как во время подготовки к нему?
Гомер, желая вознести хвалу одному из самых великих своих героев, вместо того чтобы сравнивать его со львом, пантерой или, скажем, кабаном, проводит параллели между неустрашимостью и постоянством своего великого героя и ею. Она никогда не оставит своей добычи и непременно вернется к ней не один раз, пока не насладится ей полностью. О ком или о чем это Гомер?
Стюардессы многих авиакомпаний, останавливаясь в отеле на отдых между рейсами, кладут авиадокументы в сейф. А в одной авиакомпании по негласному правилу стюардесса должна положить в сейф предмет, который находится сейчас в черном ящике. Что же в черном ящике?
Что день, то я новые знало потери.
Все люди считали меня за свое.
И рвали в куски, как голодные звери,
Невежды изящное тело мое.
И вот от всего, что пленяло, дивило,
Безмерно гордился чем целый народ,
Осталась былого величья могила.
Теперь я скелет, безобразный урод.
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся на выставке достижений народного хозяйства. Скоро фасады павильонов здесь станут не менее красивыми, чем были в 1939 году, когда была открыта выставка. Тогда отсюда были хорошо видны скульптуры тракториста и колхозницы, памятники Ленину, Сталину и Чапаеву. А вот главного героя рисунка Константина Ротова, созданного в то время, здесь никогда не было. Внимание, вопрос: посмотрите на рисунок и скажите, кому несут свидетельства своих достижений эти люди? Назовите фамилию, имя и отчество человека, которого от вас скрыли.
Возьми его, прибавь себя, итог — мы все почти семья. Внимание, вопрос: расшифруйте, каков итог?
Японцы говорят: любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под...
В 2010 году телезритель Евгений участвовал в спасательной миссии во время наводнения в Польше и там сделал фотографию: на фото видны разлившая река справа и затопленные поля слева, а в середине дамба. Вопрос: для чего местные жители по ночам жгли на этом месте автомобильные покрышки?
Вопрос задает интернет-пользователь из Москвы: «В моей жизни они были разные: пропущенные, разрешенные, внезапные, привычные. Были у якоря, у радуги, у фонтана, у памятника. Что это?»
И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток
Вы дали столько же правильных ответов, сколько и Александр Друзь!
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И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток
Вы были чуть лучше знатока, но до победы далеко
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И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток
То, что знатоки еще не позвали вас за свой круглый стол, — большая ошибка с их стороны
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И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток
Если бы затеяли охоту за хрустальной совой, непременно поймали бы ее!