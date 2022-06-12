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    И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

    Проверьте — вы интеллектуал или просто мимо проходили

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    Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верно
    Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верноКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Если вы вдруг встретите человека, уверенного в том, что он никогда в жизни не ошибался, дайте ему пройти этот тест и смотрите, как расширяются его глаза с каждым новым заданием. Мы собрали десять вопросов, которые оказались не по зубам одному из самых известных знатоков. У вас, конечно, будет несколько преимуществ. Во-первых, достаточно будет выбрать правильный вариант из предложенных. Во-вторых, вы не ограничены во времени и можете думать над каждым вопросом хоть целый час. Ну и, наконец, решать задания вы можете в любом комфортном месте, хоть лежа в ванной.

    Первые в жизни 20 франков философ Жан-Жак Руссо заработал именно так.

    Как некоторые солдаты носят фуражки во время парада и как во время подготовки к нему?

    Гомер, желая вознести хвалу одному из самых великих своих героев, вместо того чтобы сравнивать его со львом, пантерой или, скажем, кабаном, проводит параллели между неустрашимостью и постоянством своего великого героя и ею. Она никогда не оставит своей добычи и непременно вернется к ней не один раз, пока не насладится ей полностью. О ком или о чем это Гомер?

    Стюардессы многих авиакомпаний, останавливаясь в отеле на отдых между рейсами, кладут авиадокументы в сейф. А в одной авиакомпании по негласному правилу стюардесса должна положить в сейф предмет, который находится сейчас в черном ящике. Что же в черном ящике?

    Что день, то я новые знало потери.
    Все люди считали меня за свое.
    И рвали в куски, как голодные звери,
    Невежды изящное тело мое.
    И вот от всего, что пленяло, дивило,
    Безмерно гордился чем целый народ,
    Осталась былого величья могила.
    Теперь я скелет, безобразный урод.

    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся на выставке достижений народного хозяйства. Скоро фасады павильонов здесь станут не менее красивыми, чем были в 1939 году, когда была открыта выставка. Тогда отсюда были хорошо видны скульптуры тракториста и колхозницы, памятники Ленину, Сталину и Чапаеву. А вот главного героя рисунка Константина Ротова, созданного в то время, здесь никогда не было. Внимание, вопрос: посмотрите на рисунок и скажите, кому несут свидетельства своих достижений эти люди? Назовите фамилию, имя и отчество человека, которого от вас скрыли.

    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся на выставке достижений народного хозяйства. Скоро фасады павильонов здесь станут не менее красивыми, чем были в 1939 году, когда была открыта выставка. Тогда отсюда были хорошо видны скульптуры тракториста и колхозницы, памятники Ленину, Сталину и Чапаеву. А вот главного героя рисунка Константина Ротова, созданного в то время, здесь никогда не было. Внимание, вопрос: посмотрите на рисунок и скажите, кому несут свидетельства своих достижений эти люди? Назовите фамилию, имя и отчество человека, которого от вас скрыли.<a href="https://static1-repo.aif.ru/1/91/387136/53dcb7b3840420da97cd160eee71c22b.jpg" class="io-leave-page _" target="_blank"><br /></a>

    Возьми его, прибавь себя, итог — мы все почти семья. Внимание, вопрос: расшифруйте, каков итог?

    Японцы говорят: любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под...

    В 2010 году телезритель Евгений участвовал в спасательной миссии во время наводнения в Польше и там сделал фотографию: на фото видны разлившая река справа и затопленные поля слева, а в середине дамба. Вопрос: для чего местные жители по ночам жгли на этом месте автомобильные покрышки?

    В 2010 году телезритель Евгений участвовал в спасательной миссии во время наводнения в Польше и там сделал фотографию: на фото видны разлившая река справа и затопленные поля слева, а в середине дамба. Вопрос: для чего местные жители по ночам жгли на этом месте автомобильные покрышки?

    Вопрос задает интернет-пользователь из Москвы: «В моей жизни они были разные: пропущенные, разрешенные, внезапные, привычные. Были у якоря, у радуги, у фонтана, у памятника. Что это?»

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

    Вы дали столько же правильных ответов, сколько и Александр Друзь!

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    И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

    Вы были чуть лучше знатока, но до победы далеко

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

    То, что знатоки еще не позвали вас за свой круглый стол, — большая ошибка с их стороны

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    И ты, Друзь? Попробуйте ответить на вопросы, с которыми не справился известный знаток

    Если бы затеяли охоту за хрустальной совой, непременно поймали бы ее!

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    Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верно
    Набрать такое же количество неправильных ответов, как Александр Друзь, несложно — а вы попробуйте ответить верноКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    «Что? Где? Когда?»Александр ДрузьзнанияинтеллекттестХрустальная сова
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