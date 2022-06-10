ЦБ проверит законность введения комиссии по валютным счетам

Банк России проверит введение российскими банками комиссии за обслуживание валютных счетов на нарушение закона. Об этом 10 июня рассказали в пресс-службе регулятора. На днях о введении платы с конца июня сообщили «Тинькофф» и Райффайзенбанк.

«Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов», — отметили в ЦБ.



Регулятор изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям ранее заключенных договоров с клиентами, а сами договоры — требованиям закона. Если нет, ЦБ примет надзорные меры.



В банке отмечают, что одностороннее изменение условия договора банковского вклада, направленное на сокращение его срока, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона. Поэтому по уже открытым вкладам банки устанавливать комиссию не могут.

Ранее «Тинькофф» и Райффайзенбанк заявили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. Для клиентов первого плата составит 11,36 % годовых, если на счету лежит сумма более 1000 условных единиц, второго — 0,2 % в месяц от суммы превышения, если сумма на счету больше 5000 условных единиц.

