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    Секс-игры вышли из-под контроля. Страстная соседка укусила петербуржца за мошонку

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    15 комментариев

    Вам смешно от заголовка, а вот ему не очень. Мужчина точно не рассчитал вдохновение дамы, которую пригласил на ночь к себе в квартиру. Медикам же досталась тоже своего рода спецоперация.

    Около часа ночи 6 июня 35-летний петербуржец вызвал из своей квартиры на улице Сикейроса неотложную помощь. Когда скорая прибыла, он вынужден был и объяснить, и показать причину тревоги. И его поняли. По информации «Фонтанки», как позже будет передано в телефонограмме в 36-й отдел полиции Выборгского района Петербурга, «диагноз: рваная рана мошонки, со слов потерпевшего — укусила соседка».

    На наши ироничные вопросики в полиции отреагировали так же иронично, «тут все от умысла зависит».

    — Если это случилось из-за обстоятельств непреодолимой силы — это форс-мажор, а вот если она втерлась в доверие, чтобы загрызть, — это уже пахнет уголовкой. Так что придется их подробно опрашивать, — в такт интонации нашего журналиста ответил собеседник.

    Все же эта «черная комедия» закончилась на позитиве — в удовлетворительном состоянии любовник отпущен домой. Мы нашли его телефон, но после короткого редакционного совещания решили обойтись без его комментариев.

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    Комментарии (15)

    SERGEY111
    Соседке респект за раскованность и любострастие - а петербуржец зато почувствовал себя певцом Витасом сразу же после того как соседка чуть приотпустила зубную хватку .
    Cashmare
    - ваня, принеси мне зубы, там, в стакане.
    - зачем они тебе ночью?
    - я хочу быть страстной! я хочу кусаться!
    Гриб
    Фонтанка филиал спид-инфо?
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