Секс-игры вышли из-под контроля. Страстная соседка укусила петербуржца за мошонку

Вам смешно от заголовка, а вот ему не очень. Мужчина точно не рассчитал вдохновение дамы, которую пригласил на ночь к себе в квартиру. Медикам же досталась тоже своего рода спецоперация.

Около часа ночи 6 июня 35-летний петербуржец вызвал из своей квартиры на улице Сикейроса неотложную помощь. Когда скорая прибыла, он вынужден был и объяснить, и показать причину тревоги. И его поняли. По информации «Фонтанки», как позже будет передано в телефонограмме в 36-й отдел полиции Выборгского района Петербурга, «диагноз: рваная рана мошонки, со слов потерпевшего — укусила соседка».

На наши ироничные вопросики в полиции отреагировали так же иронично, «тут все от умысла зависит».



— Если это случилось из-за обстоятельств непреодолимой силы — это форс-мажор, а вот если она втерлась в доверие, чтобы загрызть, — это уже пахнет уголовкой. Так что придется их подробно опрашивать, — в такт интонации нашего журналиста ответил собеседник.

