Хрен тебе: 8 проверенных способов избавиться от хрена

Вот так моргнешь, а у тебя уже весь участок хреном порос Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





С одной стороны, хрен — вещь хорошая. На нем как минимум можно сделать настойку. Да и приправа какая-никакая из него выйдет. Но когда сажаешь его в саду или огороде, забываешь об одной не самой приятной его особенности: хрен очень быстро разрастается, и уже через пару лет вместо маленького безобидного куста у вас может появиться целое поле. А оно вам надо? Рассказываем, как избавиться от хрена раз и навсегда и почему его нельзя просто выкопать.



Обманите хрен

В основе этого метода лежат азотные удобрения, благодаря которым быстрее растут листья. Надо лишь дождаться конца августа, срезать у растущего в неугодном месте хрена листья и рассыпать удобрения. Через несколько дней хрен начнет активно наращивать новые — срезаем и их. И опять не скупимся на удобрения. Повторяем до тех пор, пока хрен не устанет с вами бороться. В конце концов растение если не погибнет, то значительно ослабнет. Берите в руки лопату и выкапывайте его.



Устройте хрену «темную»



— В этом случае вам пригодятся черная пленка или листы железа или шифера — главное, чтобы растение не получало солнечный свет, — рассказывает эксперт по растениям Андрей Кондратьев. — Как только весной хрен распустит первые листья, прикрывайте его подготовленным материалом. К хрену перестанут поступать солнечные лучи, соответственно, существенно замедлится процесс фотосинтеза, необходимый для жизни любого растения. Через пару лет хрен перестанет вас беспокоить.

Также можно присыпать хрен землей или прижать камнями и не убирать до глубокой осени. Отсутствие доступа воздуха и солнечного света постепенно сделают свое дело.



Насыпьте мочевину

Срежьте хреновы листья так, чтобы был виден корень, сделайте на корнях крестообразный разрез и засыпьте в него мочевину — одной столовой ложки будет достаточно. От переизбытка питательных веществ корни испортятся, а растение погибнет.

Внесите гербициды

Гербицидами садоводы предпочитают лишний раз не пользоваться, но иногда без них не обойтись.

— Современные гербициды делят на две группы: препараты сплошного воздействия, которые уничтожают абсолютно всю растительность на огороде, и селективные вещества, действие которых направлено на уничтожение конкретного растения, — говорит Андрей Кондратьев. — Препараты первой группы являются более эффективными. Главное — грамотно и правильно их задействовать, чтобы случайно не лишиться всей растительности на огороде.



Гербициды, которыми советуют пользоваться для избавления от хрена Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Можно использовать химические составы почвенного действия, которые «хорошим» растениям не сильно повредят, но сорняки от них пострадают, однозначно, — добавляет академик РАСХН Иван Храмцов. — Применяя гербициды, нужно помнить, что их действие значительно усиливается при существенной влажности почвы, поэтому после их применения придется постоянно поливать хрен. Срок действия у этих препаратов длительный, поэтому одноразовое применение может существенно сократить плантацию растения. Кроме того, существуют и другие яды — сплошного действия. Они вредны для всех, поражают растения на клеточном уровне.



Иван Храмцов — российский ученый в области общего земледелия, агрохимии и почвоведения, академик РАСХН, академик Российской академии наук.

Народные средства

Один из самых популярных народных методов борьбы с хреном — засыпать его солью. Но в этом случае надо помнить о некоторых особенностях.

— Обязательное условие — большая периодичность обработки, присутствует повышенная кислотность почвы, поэтому не все растения потом будут расти на этом месте в течение нескольких лет. Кроме того, этот способ малоэффективен, если хрена очень много, — говорит Иван Храмцов.



Также можно воспользоваться методом вытеснения. В этом нам помогут сидераты, которые будут расти быстрее хрена и просто не оставят ему места. Чаще всего для этой цели используют рожь: ее мощная корневая система вытеснит остальные растения по всему периметру посадки, так что молодой поросли хрена она просто не оставит шансов.

И самый безжалостный народный метод — облить листья хрена крутым кипятком.

Как правильно выкапывать хрен

Просто так выкопать хрен, оказывается, нельзя. Для этого нам нужно сперва удалить листья так, чтобы остались черенки. После этого берем в руки вилы, обкапываем пространство около хрена со всех сторон в радиусе метра (корни могут быть уже и там) и разрыхляем почву вокруг растения, которое вы хотите убрать.

— Далее вилы заводятся под самый низ, и начинаются попытки поднять куст целиком. Если не получается вытянуть, необходимо подкопать еще, — говорит Иван Храмцов. — Куст необходимо поднять полностью за один раз, иначе корешки могут оторваться, и процесс придется повторять на следующий год. Однако в любом случае землю необходимо тщательно просеять на предмет оставшихся корешков.



Как правильно выкопать хрен Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Не забывайте о профилактике

Чтобы в будущем избежать головной боли с хреном, специалисты советуют заранее позаботиться о садовой «контрацепции» и перед тем, как посадить хрен на участке, правильно подготовить для растения специальное место.

Если вы только собираетесь посадить хрен, возьмите какую-нибудь надежную емкость: металлическое или пластиковое ведро, предварительно обработанный от гниения деревянный ящик или бочку. Вкопайте их в землю на всю глубину, чтобы из нее торчали только края, наполните грунтом и поместите в него корни растения. Из такого «бункера» хрен хрен убежит.

Если же у вас есть грядка с хреном, вкопайте по ее периметру листы шифера или железа на максимальную глубину. В этом случае корням, скорее всего, не удастся преодолеть преграду.

