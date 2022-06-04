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    Польский МИД раскрыл, что будет в 7 пакете антироссийских санкций ЕС

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    4 комментария

    Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза уже в работе, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он раскрыл, что может в него войти.

    «Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о Газпромбанке, — цитирует ТАСС 4 июня Яблоньского. — Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности».

    Кроме того, темой обсуждения, по его словам, должна стать конфискация российских активов, а не только их заморозка, и работа в этом направлении уже ведется.

    Как писала «Фонтанка», 2 июня послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России. Что в него вошло — читайте здесь.

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    Комментарии (4)

    Z O V
    Что-то ЕС уже три дня санкции не вводили, надо их палкой потыкать - может они померли?
    своих не бросаем
    Илья всё, отозвали рабочую визу, и 48 часов на покинуть США, то я думаю, чего Диму третий день колбасит
    своих не бросаем
    когда детишек и бывших чинуш будете лишать гражданства и обратно на родину?
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