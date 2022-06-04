Польский МИД раскрыл, что будет в 7 пакете антироссийских санкций ЕС

Седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза уже в работе, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он раскрыл, что может в него войти.



«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о Газпромбанке, — цитирует ТАСС 4 июня Яблоньского. — Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности».