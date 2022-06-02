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    Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России. Он включает запрет ввоза нефти по морю и отключение Сбербанка от SWIFT

    1854
    2 комментария

    Послы стран Европейского союза одобрили решение о введении шестого пакета санкций в отношении России. Об этом 2 июня сообщает французское представительство.

    Пакет предусматривает эмбарго на поставки российской нефти в ЕС, перевозимой по морю. Пункт о запрете импорта по трубопроводу обещают внести «как можно скорее». Вводится запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору и на работу трех телеканалов РФ.

    Еще санкции подразумевают отключение от SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, и одного белорусского.

    По данным дипмиссии, новые персональные ограничения затрагивают силовиков, «олигархов» и сотрудников СМИ. Коснутся меры также организаций промышленного и технологического сектора. При этом, по данным агентства DPA, Евросоюз не стал вводить санкции против патриарха Кирилла из-за протеста Венгрии.

    Окончательное утверждение и официальная публикация решения о шестом пакете санкций ожидаются в пятницу, 3 июня.

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    Комментарии (2)

    dragvs
    Седьмой на подходе. Кто не понял - тот поймет.
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