Петербург лишился главного художника. Алексей Моор покинул должность с 1 июня

Главный художник Петербурга и замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор покинул должность после пяти лет работы. Об этом «Фонтанке» рассказали два информированных источника, близкие к городскому правительству. Чиновнику не продлили контракт, 31 мая стало его последним рабочим днем.



В пресс-службе КГА 1 июня информацию об отставке главного художника города подтвердили. Сам Алексей Моор комментировать свой уход отказался, сославшись на занятость.

По словам собеседников «Фонтанки», постоянной замены Алексею Моору пока не нашли. И. о. назначена начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Елена Крамскова.



Алексей Моор стал главным художником Петербурга в начале 2017 года. Он профессиональный художник-реставратор. Окончил Академию Штиглица и учился на философском факультете СПбГУ. Занимался росписью интерьеров, мозаикой и живописью.



Главный художник является главой управления эстетики и монументального искусства КГА. Он курирует вопросы, связанные с установкой новых памятников и эстетикой городской среды, регламентирует установку рекламы и информационных конструкций.

Алексей Моор курировал в том числе вопрос внесения изменений в 40-е постановление, которое регламентирует правила размещения вывесок и информационных конструкций.



«Отношения с Алексеем Ивановичем выстроились не сразу. Были и тяжёлые времена. Когда мы вносили изменения в постановление № 40, не все наши предложения встречали понимание у главного художника. В конечном итоге можно сказать, что мы научились находить компромиссы. Надеюсь, с новым главным художником мы сможем достичь взаимопонимания по всем нерешенным вопросам, которые откладывались по причине пандемии», — комментирует президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Александр Ружинский.

