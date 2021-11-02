Осторожное вперед. В Петербурге новый главный архитектор

Фото: с официального сайта КГА / коллаж Поделиться Поделиться







Владимир Григорьев, покинув должность председателя комитета по градостроительству и архитектуре, оставил вакантным еще одно кресло, которое занимал одновременно, — главного архитектора города. Интрига тянулась недолго: с возвращением в комитет Юлии Киселевой эти полномочия снова разделены между разными людьми. Главным архитектором города назначен 56-летний первый замглавы КГА Павел Соколов.

В разговоре с «Фонтанкой» Юлия Киселева, исполняющая обязанности председателя комитета, подтвердила, что именно Соколов будет в новой должности отвечать за согласование архитектурно-градостроительного облика проектов. Пока что за ним сохранены и прежние обязанности заместителя.



«Вы же их все знаете, наши острые проблемы: сохранение нашего наследия, развитие периферийных районов, повышение качества архитектуры, все те же проблемы, которые существовали и раньше, — ответил сам Соколов на вопрос о самом первоочередном. — Владимир Анатольевич Григорьев их пытался решить. Что-то получалось, что-то — в процессе решения. Естественно, что должна быть какая-то преемственность. Работать я буду не на пустом месте, мои предшественники сделали очень много полезного и важного для города. Естественно, все их лучшие начинания я буду продолжать».



Он добавил, что скорость решения будет зависеть от масштаба проблем. «А так — осторожное развитие вперед с сохранением всего нашего наследия», — констатировал новый главный петербургский зодчий.

Соколов родился в Ленинграде и здесь же получил образование архитектора в Ленинградском инженерно-строительном институте. После окончания вуза в 1990 году он пришел в Ленинградский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования. Через 5 лет ушел работать под руководством своего отца, Сергея Соколова, — на должность главного архитектора проектов в Персональной творческой архитектурной мастерской. До прихода в комитет по градостроительству и архитектуре в 2016 году Павел Соколов 11 лет был заместителем директора и главным архитектором проектов в одном из наиболее известных архитектурных бюро города — «Студии 44» Никиты Явейна; занимался там приспособлением исторических зданий к современному использованию.

В архитектурном сообществе слухи о скором уходе Владимира Григорьева с поста председателя КГА начали ходить в середине октября. После возвращения в комитет бывшего председателя Юлии Киселевой (правда, на должность замглавы) планируемая кадровая перестановка обрела ясность. В конце октября Григорьев перешел на работу спецпредставителем губернатора, а Киселева стала «врио». В ее бытность председателем КГА главным архитектором был Юрий Митюрев. И вот теперь эти полномочия снова разделены, как и в других городах, в частности в Москве.



На место главного архитектора Петербурга может претендовать только человек с высшим профильным образованием. Изначально в воронку слухов затянуло и руководителя архитектурной мастерской Б2 Феликса Буянова. Но накануне в разговоре с «Фонтанкой» он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что получал предложение занять это кресло, и добавил, что считает такие разговоры преждевременными. В итоге было решено выбирать из людей в комитете; среди заместителей председателя высшее архитектурное образование только у Соколова. Собеседники «Фонтанки» сообщают, что его кандидатура как компромиссный вариант устроила все заинтересованные стороны.



Коллеги по архитектурному сообществу дружно характеризуют нового главного архитектора как спокойного, аккуратного, уравновешенного человека и профессионала своего дела.

Немаловажно, что отец Соколова, Сергей Иванович, работал главным архитектором Ленинграда с 1986 до 1992 года. Он был заслуженным архитектором России, председательствовал еще в ленинградском профессиональном союзе и был членом Градсовета уже при Смольном. Соколов-старший принимал участие в ряде крупных проектов в городе: детальной планировке жилого района правого берега Невы в Невском районе, планировке северо-западных территорий города с градоформирующими узлами в Приморском районе, реставрировал и реконструировал памятники.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

