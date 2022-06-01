Соловьёв предложил отправить к Кадырову свердловского губернатора, который выступил против увольнения директора лицея из-за «ЛГБТ-танца»

Ведущий Владимир Соловьёв предложил отправить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к Рамзану Кадырову, чтобы тот поучил его «уму-разуму». Об этом он заявил 1 июня в прямом эфире передачи «Соловьёв Live».

Журналист возмутился, что глава региона нашёл время на то, чтобы высказаться в поддержку директора екатеринбургского лицея, но ни разу не высказал свою позицию о специальной военной операции.



«Куйвашев не нашёл возможности сказать, как он относится к тому, что 600 учеников написали требование снять букву Z с учебного заведения, в котором они учатся. Куйвашев не нашёл в себе силы ответить, поддерживает он политику президента или нет. Он был хоть в одном госпитале, он пообщался с ранеными? Он поехал на Донбасс? Нет», — сказал Соловьёв.



Ранее Куйвашев заявил, что родителям учеников, поддержавших директора, он доверяет больше, чем телеведущему Соловьёву, «которому в очередной раз что-то не понравилось» в Екатеринбурге. Журналист парировал, что речь идёт не о нём, а о «большом количестве общественных деятелей», которые не поддерживают такое «ЛГБТ-увлечение».



«Не понравилось это, как я понимаю, заместителю министра образования Свердловской области. Вот это, я думаю, кому не понравилось. Который мне не подчиняется, а который как человек, судя по всему, набожный, со своими убеждениями, в отличие от Вас, не разделяет такого лёгкого отношения к ЛГБТ-увлечению», — заявил Соловьёв.

Вдобавок к этому журналист усомнился во мнении Куйвашева о том, что произошедшее в лицее — шутка. «Откуда он знает, что это шутка? У него что, чувство юмора есть? Не был раньше он в этом замечен», — сказал ведущий.



Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге. Он отметил, что гораздо больше доверяет родителям учеников, не увидевших ничего ужасного в их поступке, чем телеведущему Соловьёву, которому «в очередной раз что-то не понравилось» в Екатеринбурге.

Ранее Любовь Кулева заявила, что танец был всего-навсего пародией и не пропагандировал нетрадиционные ценности. Выступление проходило в рамках мероприятия «Танцевальная галактика». В городском департаменте образования эту информацию подтвердили: там рассказали, что дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым.

