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    Соловьёв предложил отправить к Кадырову свердловского губернатора, который выступил против увольнения директора лицея из-за «ЛГБТ-танца»

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    4 комментария

    Ведущий Владимир Соловьёв предложил отправить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к Рамзану Кадырову, чтобы тот поучил его «уму-разуму». Об этом он заявил 1 июня в прямом эфире передачи «Соловьёв Live».

    Журналист возмутился, что глава региона нашёл время на то, чтобы высказаться в поддержку директора екатеринбургского лицея, но ни разу не высказал свою позицию о специальной военной операции.

    «Куйвашев не нашёл возможности сказать, как он относится к тому, что 600 учеников написали требование снять букву Z с учебного заведения, в котором они учатся. Куйвашев не нашёл в себе силы ответить, поддерживает он политику президента или нет. Он был хоть в одном госпитале, он пообщался с ранеными? Он поехал на Донбасс? Нет», — сказал Соловьёв.

    Ранее Куйвашев заявил, что родителям учеников, поддержавших директора, он доверяет больше, чем телеведущему Соловьёву, «которому в очередной раз что-то не понравилось» в Екатеринбурге. Журналист парировал, что речь идёт не о нём, а о «большом количестве общественных деятелей», которые не поддерживают такое «ЛГБТ-увлечение».

    «Не понравилось это, как я понимаю, заместителю министра образования Свердловской области. Вот это, я думаю, кому не понравилось. Который мне не подчиняется, а который как человек, судя по всему, набожный, со своими убеждениями, в отличие от Вас, не разделяет такого лёгкого отношения к ЛГБТ-увлечению», — заявил Соловьёв.

    Вдобавок к этому журналист усомнился во мнении Куйвашева о том, что произошедшее в лицее — шутка. «Откуда он знает, что это шутка? У него что, чувство юмора есть? Не был раньше он в этом замечен», — сказал ведущий.

    Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директора лицея № 12 в Екатеринбурге. Он отметил, что гораздо больше доверяет родителям учеников, не увидевших ничего ужасного в их поступке, чем телеведущему Соловьёву, которому «в очередной раз что-то не понравилось» в Екатеринбурге.

    Ранее Любовь Кулева заявила, что танец был всего-навсего пародией и не пропагандировал нетрадиционные ценности. Выступление проходило в рамках мероприятия «Танцевальная галактика». В городском департаменте образования эту информацию подтвердили: там рассказали, что дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым.

    31 мая СМИ опубликовали видеозапись с танцем, который школьники якобы исполнили на последнем звонке в лицее № 12 Екатеринбурга. Некоторые восприняли его негативно, назвав Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора образовательного учреждения. С критикой выступил и журналист Владимир Соловьёв. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин Центра, что-то такое», — заявил ведущий.

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    Комментарии (4)

    DimDimych
    Соловьев неровно дышит к Уралу. Надо его отправить погулять по ночному Миассу.
    VVM1962
    вечернего свистуна никуда отправлять не надо. Ему достаточно проехаться в метрополитене.
    Тогда всё про себя любимого узнал.
    angel of death
    с каких пор пародийные танцы стали относиться к запрещённому? =/
    в 90-е была программа Куклы - и ничё, вся страна смеялась над старыми маразматиками, и никто сверху не вякал... а тут какие-то танцульки и столько внимания...
    старые маразматики на то и старые маразматики, они видят то, чего нет от слова совсем... СМИ не стоит уделять внимания этим старпёрам, лучше расскажите - как продвигается посевная...
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