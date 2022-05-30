Четыре новых города-миллионника России: что мы о них знаем

В России официально появились четыре новых города-миллионника — Красноярск, Пермь, Воронеж и Краснодар. «Фонтанка» рассказывает о том, что привлекает в них переселенцев.



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





По данным переписи населения 2010 года, в список миллионников входили 12 городов: Москва, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск — в них проживала четверть населения страны. Спустя 11 лет городов с миллионным населением насчитали уже 16. В списке новичков есть неожиданные названия.



Краснодар



Краснодар Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Столица Кубани, наверное, самый предсказуемый из новичков-миллионников. Уставшие от хмурых лиц, вечно промозглой погоды и отсутствия лета россияне тянутся к солнцу. В Краснодаре нет моря, зато есть парк Галицкого и Сочи рядом.



«Честно говоря, сложно ответить на вопрос, что же такого привлекательного в Краснодаре, — размышляет главный редактор 93.ru Виктор Дереза. — Каких-то огромных градообразующих фабрик и заводов у нас нет. В основном люди заняты в сфере обслуживания, очень много бюджетников. Развит мелкий бизнес — магазинчики, ларьки, маникюрные салоны, пивные наливайки здесь на каждом шагу. Не очень понятно, сколько это приносит денег, но дорогих иномарок на улицах Краснодара традиционно очень много.



Почему же едут в Краснодар? Я считаю, что главная причина это климат. У нас правда тепло, и многие россияне, устав от снега и холода, едут на юг, чтобы постоянно жить в режиме курорта. Плюс в паре-тройке часов от города находится Черное море.

Еще один важный момент — относительно доступное жилье. В городе уже несколько лет высокие темпы застройки. Жилья строится много, и до недавних пор цены на квадратные метры в Краснодаре были ниже, чем в Екатеринбурге и Владивостоке. Дальневосточники продавали «трешку» в панельке в родном городе, и этих денег хватало на то, чтобы взять квартиру в новостройке, сделать в ней ремонт, обновить машину и закрыть старый кредит. Настоящая новая жизнь.



Из дополнительных плюсов приезжие выделяют доступность и качество продуктов. Овощи и фрукты у нас, по отзывам, дешевле и вкусней, чем где-нибудь в Сибири. И доступно это практически круглый год. Еще и самому можно выращивать.

Кстати, растет город не только за счет приезжих со всей страны. Очень много людей переезжает к нам из станиц и небольших городов Кубани. В Краснодаре выше зарплаты, здесь больше работы, развлечений и возможностей для учебы».





Пермь



Пермь Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Старинный город на берегу реки собрал в имидже и «Реальных пацанов», и «Счастье не за горами». Приезжих привлекает стабильная работа — в одном месте вся нефтегазовая вертикаль, добывающая и обрабатывающая промышленность, «Уралкалий» и «Лукойл», а вокруг живописная природа Прикамья и Предуралья.



«Если вы имеете хотя бы средний уровень дохода, то это очень хорошее место для жизни, город развивается, есть достаточное количество хорошего жилья в интересных (в плане жизни и досуга) микрорайонах, при том что цена на недвижимость гораздо ниже, чем в других городах. А самое главное — рядом есть горы, реки, леса и природа настолько красива, что круглый год есть чем заняться, горнолыжка, сплавы, походы по лесам/горам… что в свою очередь делится на десятки интересных увлечений. А если куда-то нужно, то можно сесть в самолет», — рассказал местный житель Александр.



Красноярск



Красноярск Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Красноярск и Новосибирск, третий по размеру город России, давно спорят за право называться столицей Сибири. Погода здесь совсем не краснодарская, зато есть красивая природа, набережная Енисея, красноярские столбы и много стабильной работы, особенно на фоне соседей.

«Красноярск стал миллионником еще десять лет назад, — рассказал Евгений Зиновьев, главный редактор НГС24. — В основном население росло за счет мигрантов из Средней Азии и жителей, переезжающих из малых городов и сельской местности. Кроме того, Красноярск притягивает к себе жителей соседних регионов, которые победнее, — Кемеровской, Иркутской областей, Хакасии, Тывы.



Да, Красноярск — большой экономический центр Сибири. Здесь работает один из крупнейших заводов РУСАЛа — Красноярский алюминиевый. Работает входящий в Роскосмос «Красмаш» — крупнейшее предприятие ОПК России. Много других заводов. Работа здесь есть — причем весьма стабильная. С экологией, правда, всё печально, но если жизнь городу дают не конфетные фабрики, а тяжелая промышленность, то как иначе.

Зато сам город комфортный — благоустроенный, с шикарной набережной Енисея. Здесь есть крутые рестораны, самобытные театры, сильные спортивные команды. И очень красивая природа вокруг города».

Воронеж





Воронеж Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







Колыбель отечественного флота некоторые россияне знают не из учебников истории, а например, по мультфильму «Котёнок с улицы Лизюкова» и истребителям, которые, судя по сообщениям ЗВО, действительно примерно раз в полгода в учебном режиме «бомбят» Воронежскую область. Столица Черноземья — мощный промышленный кластер, в который тянутся жители из соседних Орла, Курска, Липецка и Тамбова. В отличие от Перми и Красноярска, здесь относительно комфортный климат и короткая зима.



«Есть города живые и мертвые, это очень хорошо чувствуется. В мертвых городах живут люди, но у них нет будущего. Оттуда бежит молодежь, там нет перспектив, там пахнет безнадегой. Воронеж — город живой. Из него не хочется сбежать первым же рейсом, в нем можно вести бизнес, город развивается, и это круто. По энергетике очень похож на Питер, только без китайских туристов», — писал про Воронеж блогер Илья Варламов. Он отмечал отремонтированный аэропорт, современные парки, интересный общепит и общественные пространства. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

