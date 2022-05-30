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    Четыре новых города-миллионника России: что мы о них знаем

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    2 комментария

    В России официально появились четыре новых города-миллионника — Красноярск, Пермь, Воронеж и Краснодар. «Фонтанка» рассказывает о том, что привлекает в них переселенцев.

    Фото: pixabay.com
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    По данным переписи населения 2010 года, в список миллионников входили 12 городов: Москва, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск — в них проживала четверть населения страны. Спустя 11 лет городов с миллионным населением насчитали уже 16. В списке новичков есть неожиданные названия.

    Краснодар

    Краснодар
    КраснодарФото: pixabay.com
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    Столица Кубани, наверное, самый предсказуемый из новичков-миллионников. Уставшие от хмурых лиц, вечно промозглой погоды и отсутствия лета россияне тянутся к солнцу. В Краснодаре нет моря, зато есть парк Галицкого и Сочи рядом.

    «Честно говоря, сложно ответить на вопрос, что же такого привлекательного в Краснодаре, — размышляет главный редактор 93.ru Виктор Дереза. — Каких-то огромных градообразующих фабрик и заводов у нас нет. В основном люди заняты в сфере обслуживания, очень много бюджетников. Развит мелкий бизнес — магазинчики, ларьки, маникюрные салоны, пивные наливайки здесь на каждом шагу. Не очень понятно, сколько это приносит денег, но дорогих иномарок на улицах Краснодара традиционно очень много.

    Почему же едут в Краснодар? Я считаю, что главная причина это климат. У нас правда тепло, и многие россияне, устав от снега и холода, едут на юг, чтобы постоянно жить в режиме курорта. Плюс в паре-тройке часов от города находится Черное море.

    Еще один важный момент — относительно доступное жилье. В городе уже несколько лет высокие темпы застройки. Жилья строится много, и до недавних пор цены на квадратные метры в Краснодаре были ниже, чем в Екатеринбурге и Владивостоке. Дальневосточники продавали «трешку» в панельке в родном городе, и этих денег хватало на то, чтобы взять квартиру в новостройке, сделать в ней ремонт, обновить машину и закрыть старый кредит. Настоящая новая жизнь.

    Из дополнительных плюсов приезжие выделяют доступность и качество продуктов. Овощи и фрукты у нас, по отзывам, дешевле и вкусней, чем где-нибудь в Сибири. И доступно это практически круглый год. Еще и самому можно выращивать.

    Кстати, растет город не только за счет приезжих со всей страны. Очень много людей переезжает к нам из станиц и небольших городов Кубани. В Краснодаре выше зарплаты, здесь больше работы, развлечений и возможностей для учебы».


    Пермь

    Пермь
    ПермьФото: pixabay.com
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    Старинный город на берегу реки собрал в имидже и «Реальных пацанов», и «Счастье не за горами». Приезжих привлекает стабильная работа — в одном месте вся нефтегазовая вертикаль, добывающая и обрабатывающая промышленность, «Уралкалий» и «Лукойл», а вокруг живописная природа Прикамья и Предуралья.

    «Если вы имеете хотя бы средний уровень дохода, то это очень хорошее место для жизни, город развивается, есть достаточное количество хорошего жилья в интересных (в плане жизни и досуга) микрорайонах, при том что цена на недвижимость гораздо ниже, чем в других городах. А самое главное — рядом есть горы, реки, леса и природа настолько красива, что круглый год есть чем заняться, горнолыжка, сплавы, походы по лесам/горам… что в свою очередь делится на десятки интересных увлечений. А если куда-то нужно, то можно сесть в самолет», — рассказал местный житель Александр.

    Красноярск

    Красноярск
    КрасноярскФото: pixabay.com
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    Красноярск и Новосибирск, третий по размеру город России, давно спорят за право называться столицей Сибири. Погода здесь совсем не краснодарская, зато есть красивая природа, набережная Енисея, красноярские столбы и много стабильной работы, особенно на фоне соседей.

    «Красноярск стал миллионником еще десять лет назад, — рассказал Евгений Зиновьев, главный редактор НГС24. — В основном население росло за счет мигрантов из Средней Азии и жителей, переезжающих из малых городов и сельской местности. Кроме того, Красноярск притягивает к себе жителей соседних регионов, которые победнее, — Кемеровской, Иркутской областей, Хакасии, Тывы.

    Да, Красноярск — большой экономический центр Сибири. Здесь работает один из крупнейших заводов РУСАЛа — Красноярский алюминиевый. Работает входящий в Роскосмос «Красмаш» — крупнейшее предприятие ОПК России. Много других заводов. Работа здесь есть — причем весьма стабильная. С экологией, правда, всё печально, но если жизнь городу дают не конфетные фабрики, а тяжелая промышленность, то как иначе.

    Зато сам город комфортный — благоустроенный, с шикарной набережной Енисея. Здесь есть крутые рестораны, самобытные театры, сильные спортивные команды. И очень красивая природа вокруг города».

    Воронеж

    Воронеж
    ВоронежФото: pixabay.com
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    Колыбель отечественного флота некоторые россияне знают не из учебников истории, а например, по мультфильму «Котёнок с улицы Лизюкова» и истребителям, которые, судя по сообщениям ЗВО, действительно примерно раз в полгода в учебном режиме «бомбят» Воронежскую область. Столица Черноземья — мощный промышленный кластер, в который тянутся жители из соседних Орла, Курска, Липецка и Тамбова. В отличие от Перми и Красноярска, здесь относительно комфортный климат и короткая зима.

    «Есть города живые и мертвые, это очень хорошо чувствуется. В мертвых городах живут люди, но у них нет будущего. Оттуда бежит молодежь, там нет перспектив, там пахнет безнадегой. Воронеж — город живой. Из него не хочется сбежать первым же рейсом, в нем можно вести бизнес, город развивается, и это круто. По энергетике очень похож на Питер, только без китайских туристов», — писал про Воронеж блогер Илья Варламов. Он отмечал отремонтированный аэропорт, современные парки, интересный общепит и общественные пространства.

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: pixabay.com
    Краснодар
    КраснодарФото: pixabay.com
    Пермь
    ПермьФото: pixabay.com
    Красноярск
    КрасноярскФото: pixabay.com
    Воронеж
    ВоронежФото: pixabay.com

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    Комментарии (2)

    Oliv
    Как-то забыли упомянуть, что соотношение городского и сельского населения составляет уже 75% и 25% соответственно. А в 16 городах-миллионниках проживает четверть всего населения России (35,7 млн человек), при том, что страна занимает первое место в мире по территории. В 57 регионах численность населения уменьшилась. Это свидетельство не развития страны, а ее деградации.
    TheBest
    Да, Краснодар осваивают давно с Крайнего Севера, Сибири. Хотя эта весна была самая холодная и дождливая.
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