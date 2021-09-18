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Российские истребители отбомбились у Воронежа

Фото: Александр Ефименко
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Экипажи истребителей Су-34 Западного военного округа провели учебное бомбометание по условным целям под Воронежем, сообщила пресс-служба ЗВО.

«Для выполнения учебно-боевых задач по уничтожению вражеских сил с аэродрома базирования в воздух были подняты сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Экипажи самолётов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа, — сообщили 18 сентября в ЗВО. — Летчики также отработали авианалёты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям».

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Всего в учебно-тренировочных полётах участвовали более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из летного и инженерного состава.

Судя по сообщениям ЗВО, Воронежскую область бомбят примерно раз в полгода.

Фото: Александр Ефименко

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Комментарии (7)

Danik
Все как в анекдоте, но только в реале.
"А давай по Воронежу. Там никого наших нет."
Александр Киселёв
Без противодействия ПВО и дурак отбомбится. Как известно, что советские, что российские авиаторы бомбили всегда из рук вон плохо. Поражалось всё что угодно, только не цель ))
Vikilein
Опять бомбят Воронеж? :)
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