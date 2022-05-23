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    Рудковская заявила об обмане на 31 млн честно заработанных рублей

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    4 комментария

    Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила, что стала жертвой мошенника. Злоумышленнику достался 31 миллион рублей, рассказала Рудковская 23 мая.

    Деньги предназначались для «строительства объектов». Каких именно — не сообщается.

    «Хочу предостеречь давать деньги наличные залётным строителям!.. Выманил наличные деньги (31 млн честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов, под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог — нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — рассказала Яна Рудковская в своем телеграм-канале.

    Рудковская добавила, что полиция проводит расследование. Поводом стало заявление «по факту мошенничества в особо крупном размере».

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    Комментарии (4)

    Дядя Бо
    Лох, не мамонт, не вымрет.
    Mazzzz
    Пресвятая Гномородица !
    any_5e4cfc41eb9fb
    Богатые тоже плачут( Сочувствую. Видимо, объекты будут построены в другом регионе...
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