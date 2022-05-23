РБК: Wildberries массово грозит 100-рублевыми штрафами за возвраты товаров

Маркетплейс Wildberries начал массово выписывать штрафы за возвраты товаров. Пользователей предупреждают, что площадка возьмет 100 рублей за отказ от заказанных вещей.

На ситуацию, обсуждаемую в группе Wildberries во «ВКонтакте», 23 мая обращает внимание РБК. Некоторые потребители утверждают, что штраф списывается, даже если они возвращают бракованный товар.



Компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» – там говорится, что продавец обязан вернуть клиенту уплаченную сумму, исключая расходы на доставку товара обратно от несостоявшегося покупателя. По словам представителя маркетплейса, политика возвратов не менялась, компания тестирует с 2020 года разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики.

Предполагается, что эти меры будут мотивировать покупателей к осознанному заказу товаров, а предпринимателей обезопасят от недобросовестной конкуренции. Кроме того, в компании полагают, что штрафы исключат создание фейковых аккаунтов, с которых заказывают, но не выкупают крупные партии товара, и продавец терпит убытки.

Ранее компания сообщала, что тестирует систему штрафов только на 5% пользователей, которые возвращают почти все товары (от 90%). Однако предупреждения получают и те, у кого возвратов на площадке никогда не было. По данным РБК, некоторым пользователям служба поддержки отвечает, что появление уведомления зависит от суммы выкупа товаров на площадке, а другим — что площадка их не учитывает. Издание сообщает, что кое-кто из партнеров маркетплейса опасается падения продаж, к которому может привести широкое применение платного отказа.