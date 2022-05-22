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    Воткнувший шариковую ручку в глаз оппоненту во время спора об Украине отпущен домой. Его ждет уголовное дело

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    10 комментариев

    После инцидента с воткнутой в глаз петербуржца шариковой ручкой возбуждено уголовное дело.

    Шариковая ручка, оказавшаяся в глазу петербуржца после дебатов по поводу Украины, стала уголовным делом по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Как сообщили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «фехтовальщик» сейчас находится под подпиской о невыезде.

    Как ранее рассказывало наше издание, спор о геополитике в круглосуточном магазинчике на Петергофском шоссе закончился тем, что житель Ленобласти воткнул шариковую ручку в глаз петербуржцу. Спор о положении дел на Украине перерос в драку. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу, а агрессора — в полицию.

    Мнения обеих сторон о произошедшем конфликте читайте на портале 47news.

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    Комментарии (10)

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    "Пострадавший в диком конфликте не скрывал, что был против спецоперации. Того, кто воткнул ему ручку в глаз отпустили, - он стесняется."
    Pilat
    И снова как то неадекватно.....
    Понять бы логику нашего правосудия хоть раз
    BobCat2
    Холопы друг друга калечить могут безнаказанно. Вообще ручкой в глаз - это уже опасно для жизни. Но подписка. А вышел бы с плакатом, уже бы сидел. И до суда и после.
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