Воткнувший шариковую ручку в глаз оппоненту во время спора об Украине отпущен домой. Его ждет уголовное дело

После инцидента с воткнутой в глаз петербуржца шариковой ручкой возбуждено уголовное дело.
Шариковая ручка, оказавшаяся в глазу петербуржца после дебатов по поводу Украины, стала уголовным делом по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Как сообщили «Фонтанке» 22 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «фехтовальщик» сейчас находится под подпиской о невыезде.
Как ранее рассказывало наше издание, спор о геополитике в круглосуточном магазинчике на Петергофском шоссе закончился тем, что житель Ленобласти воткнул шариковую ручку в глаз петербуржцу. Спор о положении дел на Украине перерос в драку. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу, а агрессора — в полицию.
Мнения обеих сторон о произошедшем конфликте читайте на портале 47news.