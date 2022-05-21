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    На почве спецоперации. Житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу

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    7 комментариев

    Двое мужчин с тяжёлой головой взялись спорить о геополитике в Красносельском районе Петербурга. Оружием стала шариковая ручка.

    Как пишет 47news, 21 мая в пять утра в круглосуточном магазинчике на Петергофском шоссе у прилавка встретились два Сергея. Петербуржец после ночных похождений с трудом разговаривал, житель поселка Ромашки под Приозерском выглядел более свежим.

    Актуальная повестка быстро столкнула двух людей, которые видели друг друга первый раз в жизни. Кто из них первым упомянул Украину, вспомнить не смогли, но обмен любезностями быстро перерос в потасовку.

    Сергей из Ленобласти вытащил нож и шариковую ручку. Возможно, в памяти всплыл какой-то ролик про приемы спецназа. Он сначала резанул ножом противника по голове, а затем воткнул ему в глаз ручку. Да так, что она на две трети вошла в правое глазное яблоко.

    Окровавленного петербуржца увезли в Мариинскую больницу. Его оппонента полицейские поймали в окрестностях минут через десять, скрутили и оставили трезветь, ждать следователя.

    Раньше оба Сергея проблем с законом не имели. По крайней мере, судебная база их не знает.

    Как выглядит человек с ручкой в глазу, смотрите на 47news.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Победы обоим.
    265055770
    И кто же за Россию? Петербург или область?
    265927066
    Рубрика "Из жизни на дне".........
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