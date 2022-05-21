На почве спецоперации. Житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу

Как пишет 47news, 21 мая в пять утра в круглосуточном магазинчике на Петергофском шоссе у прилавка встретились два Сергея. Петербуржец после ночных похождений с трудом разговаривал, житель поселка Ромашки под Приозерском выглядел более свежим.

Актуальная повестка быстро столкнула двух людей, которые видели друг друга первый раз в жизни. Кто из них первым упомянул Украину, вспомнить не смогли, но обмен любезностями быстро перерос в потасовку.

Сергей из Ленобласти вытащил нож и шариковую ручку. Возможно, в памяти всплыл какой-то ролик про приемы спецназа. Он сначала резанул ножом противника по голове, а затем воткнул ему в глаз ручку. Да так, что она на две трети вошла в правое глазное яблоко.

Окровавленного петербуржца увезли в Мариинскую больницу. Его оппонента полицейские поймали в окрестностях минут через десять, скрутили и оставили трезветь, ждать следователя.