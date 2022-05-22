Что будет, если съесть селедку с молоком? Отвечают врачи

В своей еженедельной рубрике «Интересно про еду» мы время от времени рассказываем о продуктовых заблуждениях и предлагаем врачам разобраться с питанием, которое многие считают правильным и полезным. Но на этот раз мы пошли немного другим путем и припомнили убеждения, в которые все охотно верят. Например, о том, что не стоит пить молоко с солеными огурцами или (опять же соленой) рыбой. О том, что алкоголь лучше не запивать газировкой. И о том, что арбуз с хлебом куда полезнее. Но насколько состоятельны все эти утверждения? Давайте проверим!
Арбуз и хлеб
Скоро настанут те времена, когда практически на каждом углу начнут продавать арбузы. На удивление, до сих пор находятся любители есть их с хлебом. Бородинским. Но это не лучшая идея. Прежде всего, бородинский хлеб сам по себе не каждому по зубам. Пациентам с заболеваниями ЖКТ (энтероколитом, атрофией слизистой оболочки кишечника или просто при повышенной кислотности) он противопоказан.
— В его состав входят дрожжи, и пристрастие к ржаному приведет только к вздутию живота, так как его ингредиенты способствуют повышенному газообразованию, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Стоит также учитывать, что арбуз — это растительные углеводы, а хлеб — крахмал. Что происходит, когда две эти составляющие объединятся, вы поймете быстро: то, что начнется в желудке, и называется брожением.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Вместе с тем диетологи заявляют, что большой опасности (если у вас нет патологий со стороны ЖКТ) компания из арбуза и бородинского хлеба не несет.
Яичница с беконом
— Сама по себе яичница — прекрасный выбор для завтрака: это источник белка, жиров и полезного холестерина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — В частности, в ней содержится лецитин, положительно влияющий на нервную ткань, улучшающий обмен веществ и состояние кожи. Но вместе с беконом в таком завтраке появляются насыщенные жиры, а их употребление рекомендуют сокращать для профилактики многих неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Более того, бекон относится к красному мясу. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, его ежедневное употребление увеличивает риск рака поджелудочной железы: 100 граммов красного мяса (примерно таков вес пары традиционных кусочков бекона к яичнице) повышают опасность приблизительно на 17%. Кроме того, жареный бекон значительно повышает риск инсульта. По этой причине эксперты советуют свести его употребление к минимуму. Так что в нашем случае идеальный завтрак — это яичница с овощами или куском цельнозернового хлеба, но никак не с беконом.
Помидоры и сыр
Часто считается, что помидоры и сыр — это лишняя соль, которая отложится в суставах. Но можете за это не переживать, по части соли с этим дуэтом всё в порядке. Здесь всё куда интереснее.
Поваренную соль содержат практически все сыры, однако в составе тех же моцареллы, адыгейского, рикотты, проволоне, мюнстера и чеддера соли гораздо меньше, чем в таких видах, как брынза, фета или в голубом сыре. Тут опять же всё зависит от количества. Одно дело, если вы употребляете 30–40 граммов сыра в сутки, а другое — 150 и более. Здесь и объем соли будет значительно выше. А ее избыточное употребление (больше 5 граммов в сутки) повышает риск развития артериальной гипертензии, из-за которой врачи отмечают рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Бонусом давайте посмотрим на любимое многими блюдо — пасту с томатным соусом и сыром. Кислотосодержащие помидоры не рекомендуется смешивать с крахмалистыми углеводами, коими и являются макароны, — это тяжело для желудка. Когда вы вдобавок щедро посыпаете блюдо сыром, переваривание становится еще более проблематичным. После подобного обеда хочется отдохнуть, лучше полежать и даже вздремнуть. В Испании и Италии для этого и придумали сиесту, но у нас, к сожалению, подобной традиции нет.
Алкоголь и газированная вода
Любите побаловать себя газированными коктейлями типа «Текилы-бум», джина с тоником и водки с колой? Начните (пока не слишком поздно) извлекать из этого выгоду. Представьте, что барная стойка — это арена цирка, а посетители пусть будут улюлюкать и организуют тотализатор, где станут делать ставки на то, сколько вы еще протянете. Ведь каждый такой залп — своеобразный смертельный номер.
— Дело в том, что углекислый газ (те самые пузырьки в газировке) раздражает слизистую оболочку желудка, это значительно повышает скорость всасывания спирта, опьянение наступает быстрее, человек перестает себя контролировать и выпивает больше, чем может себе позволить, — говорит Галина Барташевич. — Также не стоит забывать, что больше половины сахаров в популярных газированных напитках — фруктоза. Из-за нее организм начинает накапливать жир, повышается риск метаболического синдрома, ожирения и диабета второго типа. Ну и, само собой, алкоголь негативно действует на поджелудочную железу, а это прямая дорога к панкреатиту.
Вино и десерт
Можно сколько угодно строить из себя сомелье и рассказывать о десертах, которые идеально дополняют вкус того или иного вина, но признайтесь себе: сладкое только заглушает тонкие нотки и ароматы, а некоторые напитки и вовсе превращаются в кислятину, если вы промахнетесь с выбором фуд-пейринга. И если бы это были все возможные опасности.
— Вино, как и любой другой алкогольный напиток, усиливает аппетит, — говорит Ирина Торопыгина. — Сладкое приводит к резкому всплеску сахара в крови. В результате вырабатывается гормон инсулин, а он в свою очередь усиливает синтез жиров и подавляет ферменты, расщепляющие гликоген и жиры. Поэтому сочетание вина и сладкого действительно чревато отложением жиров.
Хотите прослыть знатоком сочетаемости продуктов и вина? Попробуйте сыры и фрукты — это и полезнее, и точно не заставит остальных посчитать вас как минимум странным.
Пиво и арахис
В 2018 году немецкая пивоварня Krombacher поставила национальной олимпийской сборной 3,5 тысячи литров особенного безалкогольного пива. Марафонцам давали пить его, чтобы те быстро восстанавливали свои силы, поскольку оно действует как изотоник, а еще в напитке были витамины и глюкоза. На Олимпиаде в Пхёнчхане немецкие спортсмены взяли в общей сложности 31 медаль, и, судя по результатам, больше всего подарок от пивоваров пришелся по вкусу биатлонистам (они взяли семь медалей).
Позже британские ученые выяснили, что один пакетик соленого арахиса и две кружки пива лучше всего решают проблему обезвоживания и восстановления полезных минералов после тренировок. Объяснение эффекта элементарное: бобовые (а арахис — это именно бобовые) богаты на калий, а витамины и углеводы, содержащиеся в пиве, помогают восстановить энергию. При этом врачи предупредили об умеренном употреблении пива и соли, которой посыпается арахис. Такая парочка быстро повысит кровяное давление.
Если вы уже намылились в бар, дочитайте до конца. Во-первых, британские ученые то и дело подкидывают нам спорную пищу для размышлений, а во-вторых, польза пива и арахиса после спорта всё же относится к сфере заблуждений. Возьмем для примера бег. Это физическая нагрузка высокой интенсивности. За вывод всех побочных продуктов метаболизма, которые образовались во время тяжелой тренировки или забега, отвечает печень. Выпивая спиртное, человек заставляет ее перерабатывать алкоголь, тем самым замедляет процесс восстановления. Арахис после тренировки можно съесть, но лучше заменить его более полезными орехами.
«Ментос» и кола
Любимый многими эксперимент, за которым лучше наблюдать со стороны, — это бросить конфету «Ментоса» в бутылку с газировкой и смотреть на хлещущий из горлышка гейзер. При этом подходит для опыта только кола, лучше диетическая. Чисто технически такая реакция происходит из-за нескольких факторов. Шероховатая поверхность драже, поры и отверстия увеличивают количество высвобождающегося углекислого газа, содержащегося в напитке. Из-за большого размера конфета быстрее опускается на дно, и газа выделяется еще больше. Ну и напоследок: в диетической коле используются подсластители и гуммиарабик, они обеспечивают самую бурную реакцию (сахар ее только приглушит).
Подобные опыты прекрасно подойдут для уличного развлечения. Вы сразу станете кумиром всех детей округи. Но что будет, если вы решите превратить в лабораторию собственный организм? Сочетание «Ментоса» и колы, как мы выяснили, способствует большому количеству пены, а это может привести к диспепсии. Это боль или дискомфорт в животе, нарушение переваривания, избыточное газообразование, как следствие — отрыжка, тошнота, рвота. Не знаем, что там станет с детской любовью после такого шоу, но врачи о вас будут еще долго рассказывать в курилках. Ну, хотя бы желудок не лопнет.
Соленые огурцы с молоком
Дуэт соленых огурцов с молоком действительно может оказать слабительный эффект. Проблемы могут возникнуть из-за того, что соленые огурцы — достаточно кислый продукт с внушительным количеством молочнокислых бактерий. Когда свежее молоко оказывается в такой среде, оно резко створаживается и оседает в желудке, создавая еще более кислые «условия».
Но тот самый эффект вы ощутите, если съедите слишком много соленых огурцов с молоком. Один огурец и стакан молока с большой долей вероятности пролетят незамеченными. Просто организму понадобится чуть больше усилий и времени, чтобы переработать такую смесь. А вот если вы решили плотно поужинать солеными огурцами с молоком, организму будет проще депортировать нежелательных соседей.
Кстати, ослабить эффект (и даже полностью избежать его) можно — если есть соленый огурец одновременно с рисом или хлебом, а молоко выпить после, а не одновременно с ним.
Селедка с молоком
Принято считать, что от селедки с молоком можно не просто получить, скажем так, временные проблемы с животом, но и вообще наесться до заворота кишок. Мало кто видел людей, которые едят селедку с молоком, но все сторонятся этой парочки. Откуда тогда появилось поверье о небезопасности такого пищевого соседства? Если вы всё же попали в список счастливчиков, кто не мог найти себе места после подобного обеда, не торопитесь об этом всем рассказывать. Во-первых, имидж вам это уже не поправит, а во-вторых, рыба не виновата! (Впрочем, как и ее молочный напарник.)
— Употребление сельди с молоком не имеет особых противопоказаний, кроме случаев, когда вам по определенным причинам (патология почек, сердечно-сосудистой системы) нельзя употреблять соленую селедку или молоко, — говорит Галина Барташевич. — Но отравления не произойдет, так как в указанных продуктах просто нет токсических веществ. Более того, существуют рецепты, где селедку отмачивают в молоке. Взять, к примеру, тот же форшмак.
Почему же все-таки может произойти оказия? Среди вероятных причин — просроченные продукты, индивидуальная непереносимость, неправильное хранение еды. Если всё это исключено, продолжайте шокировать окружающих селедочно-молочными экзерсисами.