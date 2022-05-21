Оспа обезьян добралась уже до США, Европы и Австралии. Что это за болезнь и нужно ли бояться тем, кто в России

Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться





В начале мая в СМИ появились первые сообщения о случаях оспы обезьян в Европе — больной был обнаружен в Великобритании. К 20 мая болезнь выявлена в Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Швеции, США, Канаде и Австралии. После этого Всемирная организация здравоохранения заявила, что собирает срочное совещание. И неудивительно: после того как мир столкнулся с ковидом, к так называемым зоонозам — болезням, передающимся от животных к человеку, — приковано особое внимание. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, насколько опасен вирус, о котором так много сейчас говорят.



Что это за вирус?

Первая хорошая новость: заболевание не новое, врачи и ученые сталкивались с ним и раньше.

— Заболевание давно известно, это так называемый зооноз — то есть заболевание, которое есть у животных, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это преимущественно грызуны и нечеловекообразные обезьяны. Это эндемичное заболевание, характерное для Западной и Центральной Африки. Первый случай заражения человека был зафиксирован в 1970 году, то есть достаточно давно. В ряде африканских стран вспышки происходят регулярно, авиасообщение с этим регионом есть, поэтому случаются завозы в другие страны.



Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова .

Вирус оспы обезьян входит в род ортопоксвирусы. Помимо него, там есть вирусы натуральной оспы человека, оспы мышей, оспы кроликов, оспы верблюдов и еще целого ряда животных. Они похожи между собой.

— Натуральная оспа была ликвидирована в 1977 году, сейчас этого вируса нет на земле. А другие оспенные вирусы есть, в частности есть три вируса, которые могут заражать человека, и среди них — вирус оспы обезьян, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — У людей могут возникать довольно тяжелые заболевания, похожие на натуральную оспу. Летальность достигает 5–10%.



Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи , где была разработана вакцина «Спутник V».



Николай Крючков говорит, что есть основания полагать, что сейчас за пределами Африки распространяется западноафриканский штамм вируса, он менее патогенный. В Африке он дает смертность около 3–4%.

Какие симптомы у оспы обезьян?

Симптомы напоминают натуральную оспу, но переносятся гораздо легче. Инкубационный период составляет от недели до трех. Когда он заканчивается, заболевание проявляется резко. Как правило, повышается температура, появляется общее недомогание, боли в мышцах, через день-два — характерная сыпь (сначала на лице), набухают лимфатические узлы. От этого есть симптоматическое лечение — поддерживающее и противовирусное — специфическими препаратами. Если человек не умирает, то через 3–4 недели выздоравливает.



Ждать ли новой пандемии?

Это не первый вывоз оспы обезьян за пределы характерного региона — такие случаи бывали и ранее. Но есть свои особенности.

— Нынешняя ситуация выделяется тем, что, раскручивая цепочки распространения инфекции, ученые выяснили, что заражение, по всей видимости, происходит от человека к человеку. И нет информации, что те, кто заражены, прилетели из Африки, как это раньше было, — говорит Крючков. — Например, в США в 2003 году была очень крупная вспышка. Крупная по меркам этого заболевания — 70 человек. Но все они были заражены от животных, привезенных из Ганы. В данном случае количество случаев небольшое, но уже несколько стран в Европе — и плюс Соединенные Штаты. Также необычно распространение внутри сообщества от человека к человеку.



Распространяется заболевание контактным и воздушно-капельным путем. У людей преимущественным считается воздушно-капельный путь.

— Важно, что человек способен передавать этот вирус другому человеку. Заразность не очень большая, нужен длительный тесный контакт, — говорит Анатолий Альтштейн. — Интересно, что при переходе от человека к человеку вирус ослабевает и становится менее заразным и менее патогенным. В результате после нескольких передач такая вспышка исчезает. Такие вспышки происходят, они могут охватывать десятки человек, но дальше не идут. Поэтому считается, что эпидемической угрозы для человечества вирус не представляет.



Еще одна хорошая новость: от оспы обезьян помогает вакцина, которая применялась для победы над натуральной оспой. Она давно проверена и даже до сих пор выпускается.

— Вакцина от натуральной оспы выпускается, она хранится на всякий случай. Это такое страшное заболевание, что человечество не верит, что от нее избавились навсегда. А кроме того, боятся, что какие-нибудь негодяи могут развязать бактериологическую войну. Но я думаю, что добраться до нее не так просто, — говорит Анатолий Альтштейн.

То есть просто так пойти в ближайшую поликлинику и привиться там от оспы у нас возможности нет. Но если вдруг что — будет. Однако пока врачи говорят, что опасности пандемии нет: вирус гораздо менее заразен, чем коронавирус. Хотя противоэпидемические меры принимать придется: изолировать заболевших и контактных и, возможно, вакцинировать группы риска.

