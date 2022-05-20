Путин предложил создать государственную систему защиты информации

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации. Об этом он заявил 20 мая на заседании Совбеза РФ, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства указал, что после начала спецоперации на Украине выросло число кибератак на российские информационные системы, поэтому необходимо «укреплять оборону отечественного цифрового пространства.
«Нужно самым серьезным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависят обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономической и социальной сферы», — отметил Путин.
Также президент обратил внимание, что на трети подобных объектов отсутствуют подразделения по защите информации. «Подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты», — добавил он.
Отечественный видеохотстинг RuTube «упал» в День Победы, перед началом парада на Красной площади. В пресс-службе сервиса пояснили, что всему виной стала мощная кибератака. Сервис ожил только после трехдневного простоя.