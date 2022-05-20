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    Путин предложил создать государственную систему защиты информации

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    8 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над формированием государственной системы защиты информации. Об этом он заявил 20 мая на заседании Совбеза РФ, передает пресс-служба Кремля.

    Глава государства указал, что после начала спецоперации на Украине выросло число кибератак на российские информационные системы, поэтому необходимо «укреплять оборону отечественного цифрового пространства.

    «Нужно самым серьезным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависят обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономической и социальной сферы», — отметил Путин.

    Также президент обратил внимание, что на трети подобных объектов отсутствуют подразделения по защите информации. «Подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты», — добавил он.

    Отечественный видеохотстинг RuTube «упал» в День Победы, перед началом парада на Красной площади. В пресс-службе сервиса пояснили, что всему виной стала мощная кибератака. Сервис ожил только после трехдневного простоя.

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    Комментарии (8)

    fw252
    кмк государству не хватает скорее какого-то ГосДевОпса. Чтоб уже перестать делопроизводить вордом и отчёты писать. И (самое главное) заканчивать с отрицанием существования дерьма.
    VVM1962
    защита информации кто и сколько украл?????
    так вроде уже защитили, Леха Навальный сидит, а больше никто не посягал на такую информацию
    Диванный Эксперт
    Растащат опять.
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