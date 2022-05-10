RuTube не может подняться больше суток, но опровергает потерю «исходного кода»

Российский видеохостинг RuТube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», больше суток не может возобновить работу после атаки в День Победы. Представители сервиса опровергают появившиеся сообщения об утере исходного кода ресурса.
«Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования RuTube», — сообщили представители сервиса в официальном канале в Telegram 10 мая.
По их словам, «видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов», а восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.
«Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: «исходный код доступен, библиотека цела», — отметили в RuTube. И добавили, что, по состоянию на 10 мая, идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов.
Сервис перестал работать перед началом парада на Красной площади. Его в RuTube обещают показать в записи.