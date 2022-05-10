    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, зап

    768мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    RuTube не может подняться больше суток, но опровергает потерю «исходного кода»

    2634
    9 комментариев

    Российский видеохостинг RuТube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», больше суток не может возобновить работу после атаки в День Победы. Представители сервиса опровергают появившиеся сообщения об утере исходного кода ресурса.

    «Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования RuTube», — сообщили представители сервиса в официальном канале в Telegram 10 мая.

    По их словам, «видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов», а восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.

    «Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: «исходный код доступен, библиотека цела», — отметили в RuTube. И добавили, что, по состоянию на 10 мая, идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов.

    Сервис перестал работать перед началом парада на Красной площади. Его в RuTube обещают показать в записи.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Кровокрас
    что мертво умереть не может, говорили они
    274767939
    а где "07А"? вроде его смена
    Эд Хэммет
    Это очередной выдающийся успех импортозамещения.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close