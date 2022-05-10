RuTube не может подняться больше суток, но опровергает потерю «исходного кода»

Российский видеохостинг RuТube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», больше суток не может возобновить работу после атаки в День Победы. Представители сервиса опровергают появившиеся сообщения об утере исходного кода ресурса.



«Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования RuTube», — сообщили представители сервиса в официальном канале в Telegram 10 мая.



По их словам, «видеохостинг — это петабайты данных архивов и сотни серверов», а восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры.

