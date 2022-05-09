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    Из-за атаки хакеров закрылся Rutube

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    2 комментария
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    Российский видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», 9 мая оказался временно недоступен из-за атаки хакеров.

    «Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», — сообщили в телеграм-канале платформы в 7:07 мск.

    Оперативная группа работает над восстановлением доступа.

    В 8:10 сервис объявил: «Специалисты локализовали инцидент. Ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время».

    По данным на 9:47, видеохостинг всё ещё «не отвечает».

    Rutube позиционируется как российский аналог YouTube.

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    Комментарии (2)

    Opioman
    Он и без хакеров так себе
    Alex000
    А вот рутрубу запихать за хиленький антиддос-то проблематично будет, там трафик конский.
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