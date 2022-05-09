Из-за атаки хакеров закрылся Rutube

Российский видеохостинг Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», 9 мая оказался временно недоступен из-за атаки хакеров.



«Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно», — сообщили в телеграм-канале платформы в 7:07 мск.



Оперативная группа работает над восстановлением доступа.



В 8:10 сервис объявил: «Специалисты локализовали инцидент. Ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время».

