Холодный фронт, а дальше тыл циклона. В Петербурге температура по-прежнему ниже нормы

В Петербурге теплеет, но очень медленно. Зато зонтик не понадобится: дождь закончился ночью.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая днём в Петербурге существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 11–13 градусов.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется ниже нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В его прогнозе — 10–12 градусов в городе и 9–14 по области. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.
Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 6 до 21 градуса тепла в течение суток. Самое холодное 19 мая выдалось в 1974 году — плюс 1 днём, а самое тёплое в 2014 году — плюс 33 градуса, напоминает «Яндекс».
В пятницу будет на пару градусов теплее и без дождя.