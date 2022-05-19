Холодный фронт, а дальше тыл циклона. В Петербурге температура по-прежнему ниже нормы

В Петербурге теплеет, но очень медленно. Зато зонтик не понадобится: дождь закончился ночью.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая днём в Петербурге существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 11–13 градусов.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется ниже нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

