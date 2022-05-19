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    Холодный фронт, а дальше тыл циклона. В Петербурге температура по-прежнему ниже нормы

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    1 комментарий

    В Петербурге теплеет, но очень медленно. Зато зонтик не понадобится: дождь закончился ночью.

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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая днём в Петербурге существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Воздух прогреется до 11–13 градусов.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться проходящим холодным фронтом, после чего регион окажется в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется ниже нормы», — поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В его прогнозе — 10–12 градусов в городе и 9–14 по области. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

    Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от 6 до 21 градуса тепла в течение суток. Самое холодное 19 мая выдалось в 1974 году — плюс 1 днём, а самое тёплое в 2014 году — плюс 33 градуса, напоминает «Яндекс».

    В пятницу будет на пару градусов теплее и без дождя.

    Фото: Дорожный инспектор

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    Комментарии (1)

    e6702
    В этом году, как я понимаю, отопление выключать не будут.. может скидку тогда сделают???
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