В Петербурге водитель автобуса дверями зажал руку девочки, которая на выходе не показала проездной

В Красногвардейском районе Петербурга водитель автобуса дверями зажал руку девочке, которая выходила на остановке вместе с мамой. Предварительно известно, что так он попытался остановить школьницу, которая не оплатила проезд. Неприятная ситуация произошла 15 мая, около 17:00, когда автобус, курсирующий по маршруту №177, остановился у школы №147 на Муринской дороге.



«Это социальный маршрут, который работает по старым контрактам: все пассажиры должны оплачивать проезд на выходе водителю. В данном случае на остановке мама оплатила свой проезд, но не ребёнка, девочка же не предъявила карту ученика. Женщина взяла несовершеннолетнюю за руку и попыталась вывести на улицу», — рассказали «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе компании «Третий парк».



Водитель быстро отреагировал, закрыв перед школьницей двери автобуса. Так, сама девочка осталась в салоне, а её руку зажало между резинками. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», двери вновь открылись спустя приблизительно 10 секунд.

