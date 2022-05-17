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    В Петербурге водитель автобуса дверями зажал руку девочки, которая на выходе не показала проездной

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    19 комментариев

    В Красногвардейском районе Петербурга водитель автобуса дверями зажал руку девочке, которая выходила на остановке вместе с мамой. Предварительно известно, что так он попытался остановить школьницу, которая не оплатила проезд.

    Неприятная ситуация произошла 15 мая, около 17:00, когда автобус, курсирующий по маршруту №177, остановился у школы №147 на Муринской дороге.

    «Это социальный маршрут, который работает по старым контрактам: все пассажиры должны оплачивать проезд на выходе водителю. В данном случае на остановке мама оплатила свой проезд, но не ребёнка, девочка же не предъявила карту ученика. Женщина взяла несовершеннолетнюю за руку и попыталась вывести на улицу», — рассказали «Фонтанке» 17 мая в пресс-службе компании «Третий парк».

    Водитель быстро отреагировал, закрыв перед школьницей двери автобуса. Так, сама девочка осталась в салоне, а её руку зажало между резинками. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», двери вновь открылись спустя приблизительно 10 секунд.

    В пресс-службе принесли извинения за поступок водителя и добавили, что готовы возместить моральный ущерб, если мама школьницы обратится в компанию.

    «Водитель виноват. Так поступать нельзя. Его уже вызвали в полицию. Но и родитель виноват в том, что не проинструктировал ребенка, что проезд нужно оплачивать, а также не убедился в безопасности при его высадке. Мы приносим извинения и за водителя, который, безусловно, будет наказан и привлечён к ответственности. Если женщина к нам обратится, мы готовы компенсировать девочке моральный вред», — подытожили в «Третьем парке».

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    Комментарии (19)

    А13579
    Водителя на солнечную родину…
    VKuser189750944
    Мама оплатила свой проезд, но не ребёнка . Сэкономила на дочке !
    ---------------------------------------------------------------------------------------------- "родитель виноват в том, что не проинструктировал ребенка, что проезд нужно оплачивать". Мамашу нужно проинструктировать , что это ее обязанность .
    261215271
    А мама что вообще? У меня ребенок всегда выходит передо мной. Или он оплачивает,или я говорю " За двоих". Как можно выйти из автобуса не оплатив ребенка? Она же видела, что дочь проездной не достала.
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