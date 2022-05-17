ЗСД Фонтанка Фест: мы за безопасность

Правила и безопасность на фестивале ЗСД Фонтанка Фест. Все эти правила и ограничения мы вводим с одной целью — чтобы избежать хаоса, несчастных случаев и всего, что может испортить ваш вечер.
Уже в эту субботу, 21 мая, почти 10 тысяч любителей спорта и хорошего настроения из более чем 80 городов России и зарубежья встретятся на стартах ЗСД Фонтанка Фест. Им предстоит покорить бегом или на велосипеде уникальную трассу — Центральный участок Западного скоростного диаметра, который на один день будет закрыт для автомобилей. Действующая магистраль — территория повышенного риска, чтобы столь массовое мероприятие прошло без эксцессов, рассказываем про фестивальные правила.
Кого пустят на трассу ЗСД Фонтанка Фест:
- ЗСД — это не предназначенный для людей объект с повышенным уровнем опасности, который невозможно открыть полностью для свободного перемещения. Именно поэтому каждый из участников велопробега, полумарафона и забега при получении стартового номера подписывает соглашение о том, что берет на себя ответственность за свое здоровье и свою безопасность, а также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им на дистанциях.
- Напоминаем, что бегунам нужна будет медицинская справка установленного образца, действительная на момент старта. Причем нам нужно будет показать её оригинал. Участникам велопарада никаких медицинских документов предъявлять не надо.
- Возрастные ограничения (16+ для участников велопарада и 18+ для бегунов), а также заранее организованный план движения колонны на ЗСД Фесте — всё это для вашей защиты.
- Выход на трассу будет контролироваться сотрудниками охраны. Всем участникам на входе необходимо будет предъявить стартовый номер, закрепленный на одежде или раме велосипеда. Без номера попасть на трассу невозможно. Еще раз напоминаем, что купить слот — ни на бег, ни на вело — непосредственно в день фестиваля в стартовом городке не получится.
- На велопарад не попадут участники ни на одном другом транспортном средстве, кроме механического велосипеда. Ни на самокатах, ни на скутерах, ни на роликах проехать по трассе вам не дадут.
- Мы настоятельно рекомендуем, чтобы на велосипеде были передний и задний фонарики, светоотражатели — без них ваш велосипед ночью будет невидим. Желательно иметь шлем безопасности.
- Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут помешать другим участникам велопарада, также не будут допущены на трассу.
- Нельзя брать с собой на соревнования детей — ни в колясках, ни в специальных рюкзаках.
- Животных брать с собой тоже не надо, на ЗСД вас также с ними не допустят.
- Время прохождения всех дистанций ограничено. Если вы не успеете её пробежать или проехать, вам может быть предложено воспользоваться автобусом организаторов, которые отвезут вас к месту финиша.
- На фестивале не допускается использование символики, не согласованной с организаторами. Никаких политических, социальных или иных лозунгов, символов, знамен — просим вас с пониманием отнестись к этому требованию и не создавать проблем себе и окружающим. Корпоративное участие в цветах и с символикой компаний разрешается только с согласия организаторов.
Подробнее с положением фестиваля и правилами участия можно ознакомиться здесь.
Вход на фестиваль (территория гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42) для зрителей свободный, но непременно через рамки и пост охраны — для нашей с вами безопасности. Все посетители и участники забега и велопарада собираются в стартовом городке.
Регистрация, стартовые пакеты — как получить
Напомним, что регистрация на велопарад заканчивается в полночь 17 мая, у бегунов еще есть время до вечера 19 мая. Регистрация на забег и полумарафон — здесь.
- Бегуны будут получать регистрационные номера и стартовые пакеты непосредственно на площадке фестиваля.
- Выдача стартовых комплектов для велосипедистов будет происходить 18, 19, 20 мая с 16:00 до 21:00. В гипермаркетах «О'КЕЙ»: на пр. Науки, 17, к. 1, ст. метро «Академическая»; на Московском пр., 137, ст. метро «Электросила». Все подробности — здесь.
- Непосредственно на площадке фестиваля получить стартовый номер на велопробег будет нельзя. Исключения могут быть сделаны только для иногородних участников.
- Регистрационный номер будет выдаваться участнику лично, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.
- Отменить регистрацию невозможно. В случае форс-мажорных обстоятельств, при вынужденной отмене мероприятия, мы перенесем вашу регистрацию на следующий год.
Никакие из предпринятых нами мер безопасности не помешают вам насладиться забегом, полумарафоном, велопарадом и видами, открывающимися с ЗСД.