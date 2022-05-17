ЗСД Фонтанка Фест: мы за безопасность

Правила и безопасность на фестивале ЗСД Фонтанка Фест. Все эти правила и ограничения мы вводим с одной целью — чтобы избежать хаоса, несчастных случаев и всего, что может испортить ваш вечер.

Уже в эту субботу, 21 мая, почти 10 тысяч любителей спорта и хорошего настроения из более чем 80 городов России и зарубежья встретятся на стартах ЗСД Фонтанка Фест. Им предстоит покорить бегом или на велосипеде уникальную трассу — Центральный участок Западного скоростного диаметра, который на один день будет закрыт для автомобилей. Действующая магистраль — территория повышенного риска, чтобы столь массовое мероприятие прошло без эксцессов, рассказываем про фестивальные правила.

Подробнее с положением фестиваля и правилами участия можно ознакомиться здесь.



Вход на фестиваль (территория гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42) для зрителей свободный, но непременно через рамки и пост охраны — для нашей с вами безопасности. Все посетители и участники забега и велопарада собираются в стартовом городке.



Регистрация, стартовые пакеты — как получить



Напомним, что регистрация на велопарад заканчивается в полночь 17 мая, у бегунов еще есть время до вечера 19 мая. Регистрация на забег и полумарафон — здесь.

