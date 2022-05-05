Вам — пакет. Оргкомитет ЗСД Феста определился с датами и местом выдачи стартовых номеров участникам велопарада

Оргкомитет ЗСД Фонтанка Фест определился с датами и адресами выдачи стартовых пакетов участникам велопарада по центральному участку Западного скоростного диаметра. Напомним, что фестиваль состоится в субботу, 21 мая. На него зарегистрировалось уже более 8 тысяч человек.
Как и в прошлые годы, выдача стартовых пакетов для велосипедистов будет проходить накануне фестиваля в течение 3 дней. На вопрос: «Почему нельзя получить его в день фестиваля?» — отвечаем: представьте себе очередь на получение в несколько тысяч человек. Мы не стремимся попасть в книгу рекордов очередей и стараемся сделать всё для удобства участников, насколько это возможно.
По многочисленным просьбам мы перенесли точку выдачи из центра города и сделали их две, на юге и на севере города, предусмотрели, чтобы рядом было метро, а также была возможность припарковать автомобиль или велосипед.
Выдача стартовых комплектов будет происходить 18, 19, 20 мая, то есть три дня накануне субботнего старта ЗСД Фонтанка Фест.
Время выдачи: 16:00 — 21:00.
Адреса точек выдачи:
- гипермаркет «О'КЕЙ» — пр. Науки, 17, к. 1, ст. метро «Академическая»;
- гипермаркет «О'КЕЙ» — Московский пр., 137, ст. метро «Электросила».
Обратите внимание на обязательные условия получения стартового пакета, описанные в Положении фестиваля:
- Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
- Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности.
- Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником необходимо личное присутствие законного представителя (родитель/опекун) с оригиналами своего паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетнего участника. При этом законный представитель обязан заполнить согласие на участие несовершеннолетнего в велопараде.
При отсутствии законного представителя и/или указанных в данном пункте документов стартовый пакет не будет выдан, а участник на мероприятие не попадёт и стартовый взнос его не вернётся.
- Медицинская справка участникам велопарада НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
В своем пакете вы найдете свой стартовый номер и памятный значок фестиваля. Это и будет вашим пропуском и в стартовый городок, и на дистанцию велопарада. Без этого номера вас на трассу не выпустят.