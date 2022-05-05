Вам — пакет. Оргкомитет ЗСД Феста определился с датами и местом выдачи стартовых номеров участникам велопарада

Оргкомитет ЗСД Фонтанка Фест определился с датами и адресами выдачи стартовых пакетов участникам велопарада по центральному участку Западного скоростного диаметра. Напомним, что фестиваль состоится в субботу, 21 мая. На него зарегистрировалось уже более 8 тысяч человек.

Как и в прошлые годы, выдача стартовых пакетов для велосипедистов будет проходить накануне фестиваля в течение 3 дней. На вопрос: «Почему нельзя получить его в день фестиваля?» — отвечаем: представьте себе очередь на получение в несколько тысяч человек. Мы не стремимся попасть в книгу рекордов очередей и стараемся сделать всё для удобства участников, насколько это возможно.

По многочисленным просьбам мы перенесли точку выдачи из центра города и сделали их две, на юге и на севере города, предусмотрели, чтобы рядом было метро, а также была возможность припарковать автомобиль или велосипед.