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    ЗСДфест

    Вам — пакет. Оргкомитет ЗСД Феста определился с датами и местом выдачи стартовых номеров участникам велопарада

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    1 комментарий

    Оргкомитет ЗСД Фонтанка Фест определился с датами и адресами выдачи стартовых пакетов участникам велопарада по центральному участку Западного скоростного диаметра. Напомним, что фестиваль состоится в субботу, 21 мая. На него зарегистрировалось уже более 8 тысяч человек.

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    Как и в прошлые годы, выдача стартовых пакетов для велосипедистов будет проходить накануне фестиваля в течение 3 дней. На вопрос: «Почему нельзя получить его в день фестиваля?» — отвечаем: представьте себе очередь на получение в несколько тысяч человек. Мы не стремимся попасть в книгу рекордов очередей и стараемся сделать всё для удобства участников, насколько это возможно.

    По многочисленным просьбам мы перенесли точку выдачи из центра города и сделали их две, на юге и на севере города, предусмотрели, чтобы рядом было метро, а также была возможность припарковать автомобиль или велосипед.

    Выдача стартовых комплектов будет происходить 18, 19, 20 мая, то есть три дня накануне субботнего старта ЗСД Фонтанка Фест.

    Время выдачи: 16:00 — 21:00.

    Адреса точек выдачи:

    Обратите внимание на обязательные условия получения стартового пакета, описанные в Положении фестиваля:

    • Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
    • Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности личного получения стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности.
    • Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником необходимо личное присутствие законного представителя (родитель/опекун) с оригиналами своего паспорта и свидетельства о рождении несовершеннолетнего участника. При этом законный представитель обязан заполнить согласие на участие несовершеннолетнего в велопараде.

    При отсутствии законного представителя и/или указанных в данном пункте документов стартовый пакет не будет выдан, а участник на мероприятие не попадёт и стартовый взнос его не вернётся.

    • Медицинская справка участникам велопарада НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

    В своем пакете вы найдете свой стартовый номер и памятный значок фестиваля. Это и будет вашим пропуском и в стартовый городок, и на дистанцию велопарада. Без этого номера вас на трассу не выпустят.

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    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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    Комментарии (1)

    Alkaline
    "можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ждать участников после финиша. Они довезут желающих до ближайших станций метро."

    А напомните - ведь в _петербургское_ метро с велосипедом не пустят? Даже со снятым колесом...
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