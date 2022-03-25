На велопарад по ЗСД теперь можно от 16 и старше

Подросток, как и любой другой участник велопарада ЗСД Феста, должен иметь стартовый номер, исправный велосипед, отвечающий требованиям мероприятия*, и велосипедный шлем.
При регистрации на фестиваль родителям подростка (или его законным представителям) необходимо письменно согласиться с тем, что они берут на себя ответственность за состояние его здоровья и полностью снимают с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия.
Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником, необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, и личное присутствие законного представителя (родителя или опекуна) с оригиналом паспорта и свидетельством рождения несовершеннолетнего участника. При несоблюдении этих правил, участник НЕ БУДЕТ допущен к участию, несмотря на оплаченный слот.
Обратите внимание, что возраст участника определяется на день велопарада.
Напоминаем, что зарегистрироваться на ЗСД Фонтанка Фест можно только в одном месте — на сайте Reg.place. Регистрации на площадке в день проведения фестиваля не будет.
Имейте ввиду, что отменить регистрацию невозможно. В случае форс-мажорных обстоятельств, при вынужденной отмене мероприятия, мы перенесем вашу регистрацию на следующий год.
*На трассу ЗСД не допускаются участники на иных транспортных средствах кроме велосипеда (самокат, моноколесо, скутер, ролики, скейтборд и пр.)
Если у вас остались вопросы, вы можете получить более детальную информацию, прочитав положение-соглашение фестиваля.
В этом году ЗСД Фест пройдет в субботу 21 мая. Фестивальной площадкой, уже по традиции, станет территория гипермаркета О`Кей на Богатырском проспекте, 42. На сегодняшний день свое участие в IV фестивале ЗСД Фонтанка Фест уже подтвердили почти 4 500 человек — бегунов и велосипедистов.
Участников велопарада в этом году ждет линейный 15-километровый маршрут с финишем на набережной Екатерингофки. Максимальный перепад высот на трассе — 64 метра на двухъярусном мосту через Морской канал. Лимит на преодоление всей дистанции — 2 часа.
Советуем заранее подумать о важном: как подготовить себя и технику к велопробегу, каких ошибок надо избегать на дистанции, как безопасно добраться домой после финиша. ЗДЕСЬ можно подробно узнать, как это сделать.