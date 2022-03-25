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На велопарад по ЗСД теперь можно от 16 и старше

Время хороших новостей. После снятия в Петербурге «ковидных» ограничений, организаторы ЗСД Фонтанка Фест вернули возрастную планку 16+ для участников велопарада. Проехать дистанцию в 15 километров 21 мая по центральному участку Западного скоростного диаметра снова можно всей семьей.

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Подросток, как и любой другой участник велопарада ЗСД Феста, должен иметь стартовый номер, исправный велосипед, отвечающий требованиям мероприятия*, и велосипедный шлем.

При регистрации на фестиваль родителям подростка (или его законным представителям) необходимо письменно согласиться с тем, что они берут на себя ответственность за состояние его здоровья и полностью снимают с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия.

ЗДЕСЬ можно скачать расписку

Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником, необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, и личное присутствие законного представителя (родителя или опекуна) с оригиналом паспорта и свидетельством рождения несовершеннолетнего участника. При несоблюдении этих правил, участник НЕ БУДЕТ допущен к участию, несмотря на оплаченный слот.

Обратите внимание, что возраст участника определяется на день велопарада.

Напоминаем, что зарегистрироваться на ЗСД Фонтанка Фест можно только в одном месте — на сайте Reg.place. Регистрации на площадке в день проведения фестиваля не будет.

Имейте ввиду, что отменить регистрацию невозможно. В случае форс-мажорных обстоятельств, при вынужденной отмене мероприятия, мы перенесем вашу регистрацию на следующий год.

*На трассу ЗСД не допускаются участники на иных транспортных средствах кроме велосипеда (самокат, моноколесо, скутер, ролики, скейтборд и пр.)

Если у вас остались вопросы, вы можете получить более детальную информацию, прочитав положение-соглашение фестиваля.

В этом году ЗСД Фест пройдет в субботу 21 мая. Фестивальной площадкой, уже по традиции, станет территория гипермаркета О`Кей на Богатырском проспекте, 42. На сегодняшний день свое участие в IV фестивале ЗСД Фонтанка Фест уже подтвердили почти 4 500 человек — бегунов и велосипедистов.

Участников велопарада в этом году ждет линейный 15-километровый маршрут с финишем на набережной Екатерингофки. Максимальный перепад высот на трассе — 64 метра на двухъярусном мосту через Морской канал. Лимит на преодоление всей дистанции — 2 часа.

Советуем заранее подумать о важном: как подготовить себя и технику к велопробегу, каких ошибок надо избегать на дистанции, как безопасно добраться домой после финиша. ЗДЕСЬ можно подробно узнать, как это сделать.

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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Комментарии (1)

Ser_N0771
надеюсь участники оплатят проезд по ЗСД...
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