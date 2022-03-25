На велопарад по ЗСД теперь можно от 16 и старше

При регистрации на фестиваль родителям подростка (или его законным представителям) необходимо письменно согласиться с тем, что они берут на себя ответственность за состояние его здоровья и полностью снимают с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия.

Подросток, как и любой другой участник велопарада ЗСД Феста , должен иметь стартовый номер, исправный велосипед, отвечающий требованиям мероприятия*, и велосипедный шлем.

Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником, необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, и личное присутствие законного представителя (родителя или опекуна) с оригиналом паспорта и свидетельством рождения несовершеннолетнего участника. При несоблюдении этих правил, участник НЕ БУДЕТ допущен к участию, несмотря на оплаченный слот.

Обратите внимание, что возраст участника определяется на день велопарада.

Напоминаем, что зарегистрироваться на ЗСД Фонтанка Фест можно только в одном месте — на сайте Reg.place. Регистрации на площадке в день проведения фестиваля не будет.

Имейте ввиду, что отменить регистрацию невозможно. В случае форс-мажорных обстоятельств, при вынужденной отмене мероприятия, мы перенесем вашу регистрацию на следующий год.

*На трассу ЗСД не допускаются участники на иных транспортных средствах кроме велосипеда (самокат, моноколесо, скутер, ролики, скейтборд и пр.)

Если у вас остались вопросы, вы можете получить более детальную информацию, прочитав положение-соглашение фестиваля.