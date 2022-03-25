На парад под присмотром маршалов. О чем стоит позаботиться, готовясь к велопробегу по ЗСД

Поделиться Поделиться





Облегчить задачу нам поможет специалист по велобезопасности веломаршал движения Пин-Микс Антон Прем. Он уже принимал участие в нескольких заездах на ЗСД Фесте. И хорошо знает, что надо делать, чтобы эмоции от приключения были только позитивными.



Фото: Антон Прем Поделиться Поделиться





— Антон, что это за работа такая со звучным названием «веломаршал»? — Маршалы помогают большим группам велосипедистов передвигаться по городу безопасно. Мы подбираем наиболее безопасные маршруты, стараемся, чтобы велосипедисты не мешали автовладельцам и пешеходам и наоборот.

— У нас на дистанциях ЗСД Феста автомобилей, к счастью, нет. Но мелкие инциденты все равно случаются. Как их избежать? — Надо всем участникам отдавать себе отчет, что велопарад по ЗСД — это не гонка, не Тур де Франс. Я по дистанции еду, как правило, в голове колонны и часто вижу людей, которые приехали на фестиваль погоняться — они пытаются всех обогнать, опасно маневрируют, подрезают окружающих, чтобы вырваться вперед и газануть по полной. Хочется, чтобы таких было поменьше. — Понятно, это экстремалы. А о чем должен позаботиться нормальный человек, который едет по трассе с соблюдением всех правил и норм приличия? — Во-первых, надо подготовить свой велосипед. В идеале перед началом сезона надо сделать техобслуживание. Или, по крайней мере, перед стартом смазать цепь, затянуть все крепления, подкачать шины — в нашем случае лучше по максимуму. Надо настроить седло на вытянутую ногу. Желательно взять с собой ремкомплект для колес или «запаску», насос и ключи-шестигранники. Обязательно проверьте тормоза — на дистанции есть затяжные спуски, тормоза вам там точно понадобятся. Потребуются вам и фонари — передний и задний. Ведь домой поедете уже поздним вечером.

Во-вторых, надо подготовить свой организм. Тут рекомендации примерно такие же, что и для забегов. Не есть тяжелую пищу накануне и в день соревнований, запастись водой, может пригодиться изотоник. Одевайтесь по погоде: возьмите дождевик, какие-то теплые вещи — на высоких точках иногда бывает сильный боковой ветер, который задувает с моря. Не забывайте про шлем, защитные очки. На самой трассе будут затяжные подъемы. Мой совет: не вставайте с седла в этот период, так вы сохраните больше сил. — Есть ли ситуации, когда больше всего бывает инцидентов? — Больше всего проблем, как я уже говорил, от «гонщиков». Иногда случаются истории у любителей селфи: они забывают, что надо смотреть не только в камеру, но и перед собой. На подъезде к мостам есть участки с дорожными швами, там бывают довольно резкие перепады, надо быть внимательными. Но все это мелочи. В целом трасса абсолютно безопасная для велосипедистов.

Поделиться Поделиться





— Нас часто спрашивают, почему организаторы не разрешают выезжать на дистанцию на других популярных средствах передвижения — самокатах, досках, моноколесах? Можете объяснить с точки зрения безопасности?

— Как правило, эти транспортные средства на электромоторах. И не всегда скорость на них легко контролировать. Стоит немного отвлечься, и можно легко догнать кого-нибудь впереди. К тому же часто на такой технике ездят люди не очень подготовленные. А если ты теряешь над ней контроль, можешь таких бед там натворить! — Давайте поговорим о завершении велопарада, о том, как участникам добраться до дома без приключений. Ведь будет уже поздний вечер, многие окажутся в незнакомой части города. Что тут можно порекомендовать с точки зрения безопасности? — Собственно, служба веломаршалов для того на фестивале и предусмотрена. На финише, у Екатерингофского канала, вас будут ждать специально подготовленные люди, которые помогут доехать безопасно в разные районы города. Вам надо найти того, с кем из них вам по пути, а дальше останется только держаться поближе к группе, которую они поведут. Больше всего таких групп поедет к точке старта, на Богатырский проспект. Если же решите добираться домой самостоятельно, то лучше накануне старта подыскать с помощью навигатора безопасный маршрут и дальше придерживаться его.