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На парад под присмотром маршалов. О чем стоит позаботиться, готовясь к велопробегу по ЗСД

Майский велопарад на ЗСД Фонтанка Фест станет для любителей велоспорта одним из самых ярких событий на старте сезона. Организаторы делают сейчас все необходимое, чтобы спортивные события фестиваля были совершенно безопасными для участников. И все же надо иметь в виду, что дистанция велопарада проходит по сложной транспортной магистрали, по которой одновременно поедут около десяти тысяч велосипедистов. Им тоже стоит заранее подумать о важном: как подготовить себя и технику к велопробегу, каких ошибок надо избегать на дистанции, как безопасно добраться домой после финиша.

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Облегчить задачу нам поможет специалист по велобезопасности веломаршал движения Пин-Микс Антон Прем. Он уже принимал участие в нескольких заездах на ЗСД Фесте. И хорошо знает, что надо делать, чтобы эмоции от приключения были только позитивными.

Фото: Антон Прем
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— Антон, что это за работа такая со звучным названием «веломаршал»?

— Маршалы помогают большим группам велосипедистов передвигаться по городу безопасно. Мы подбираем наиболее безопасные маршруты, стараемся, чтобы велосипедисты не мешали автовладельцам и пешеходам и наоборот.

— У нас на дистанциях ЗСД Феста автомобилей, к счастью, нет. Но мелкие инциденты все равно случаются. Как их избежать?

— Надо всем участникам отдавать себе отчет, что велопарад по ЗСД — это не гонка, не Тур де Франс. Я по дистанции еду, как правило, в голове колонны и часто вижу людей, которые приехали на фестиваль погоняться — они пытаются всех обогнать, опасно маневрируют, подрезают окружающих, чтобы вырваться вперед и газануть по полной. Хочется, чтобы таких было поменьше.

— Понятно, это экстремалы. А о чем должен позаботиться нормальный человек, который едет по трассе с соблюдением всех правил и норм приличия?

— Во-первых, надо подготовить свой велосипед. В идеале перед началом сезона надо сделать техобслуживание. Или, по крайней мере, перед стартом смазать цепь, затянуть все крепления, подкачать шины — в нашем случае лучше по максимуму. Надо настроить седло на вытянутую ногу. Желательно взять с собой ремкомплект для колес или «запаску», насос и ключи-шестигранники. Обязательно проверьте тормоза — на дистанции есть затяжные спуски, тормоза вам там точно понадобятся. Потребуются вам и фонари — передний и задний. Ведь домой поедете уже поздним вечером.

Во-вторых, надо подготовить свой организм. Тут рекомендации примерно такие же, что и для забегов. Не есть тяжелую пищу накануне и в день соревнований, запастись водой, может пригодиться изотоник. Одевайтесь по погоде: возьмите дождевик, какие-то теплые вещи — на высоких точках иногда бывает сильный боковой ветер, который задувает с моря. Не забывайте про шлем, защитные очки. На самой трассе будут затяжные подъемы. Мой совет: не вставайте с седла в этот период, так вы сохраните больше сил.

— Есть ли ситуации, когда больше всего бывает инцидентов?

— Больше всего проблем, как я уже говорил, от «гонщиков». Иногда случаются истории у любителей селфи: они забывают, что надо смотреть не только в камеру, но и перед собой. На подъезде к мостам есть участки с дорожными швами, там бывают довольно резкие перепады, надо быть внимательными. Но все это мелочи. В целом трасса абсолютно безопасная для велосипедистов.

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— Нас часто спрашивают, почему организаторы не разрешают выезжать на дистанцию на других популярных средствах передвижения — самокатах, досках, моноколесах? Можете объяснить с точки зрения безопасности?

— Как правило, эти транспортные средства на электромоторах. И не всегда скорость на них легко контролировать. Стоит немного отвлечься, и можно легко догнать кого-нибудь впереди. К тому же часто на такой технике ездят люди не очень подготовленные. А если ты теряешь над ней контроль, можешь таких бед там натворить!

— Давайте поговорим о завершении велопарада, о том, как участникам добраться до дома без приключений. Ведь будет уже поздний вечер, многие окажутся в незнакомой части города. Что тут можно порекомендовать с точки зрения безопасности?

— Собственно, служба веломаршалов для того на фестивале и предусмотрена. На финише, у Екатерингофского канала, вас будут ждать специально подготовленные люди, которые помогут доехать безопасно в разные районы города. Вам надо найти того, с кем из них вам по пути, а дальше останется только держаться поближе к группе, которую они поведут. Больше всего таких групп поедет к точке старта, на Богатырский проспект. Если же решите добираться домой самостоятельно, то лучше накануне старта подыскать с помощью навигатора безопасный маршрут и дальше придерживаться его.

Фото: Антон Прем

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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