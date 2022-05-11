Петербуржец погиб после драки в кафе «Шаверма» в Купчино. В полицию отправилась многонациональная группа

Сообщение о массовой драке во Фрунзенском районе поступило в полицию после полуночи накануне. Через три минуты на месте уже был наряд патрульных. В отдел были доставлены два жителя Республики Дагестан, приезжий из Кабардино-Балкарии, гость из Новгородской области, два петербуржца, гражданин Узбекистана. Все получили протоколы об употреблении наркотических средств.

Следственно-оперативная группа выяснила, что в двенадцатом часу ночи в кафе «Шаверма» в 35 доме по улице Турку петербуржец 32 лет во время пьяного конфликта руками избил 43-летнего земляка. Тот был доставлен в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти и с острым инфарктом, где скончался через час.

У подозреваемого обширная уголовная история. Он осуждался за грабежи, убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести. В последний раз за угрозу убийством ему дали 2 года и 7 месяцев. Приговор был вынесен в декабре 2019 года.