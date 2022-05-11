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    Петербуржец погиб после драки в кафе «Шаверма» в Купчино. В полицию отправилась многонациональная группа

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    16 комментариев

    Драка в кафе «Шаверма» на улице Турку закончилась смертью жителя Петербурга. Полиция задержала семерых. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 мая.

    Сообщение о массовой драке во Фрунзенском районе поступило в полицию после полуночи накануне. Через три минуты на месте уже был наряд патрульных. В отдел были доставлены два жителя Республики Дагестан, приезжий из Кабардино-Балкарии, гость из Новгородской области, два петербуржца, гражданин Узбекистана. Все получили протоколы об употреблении наркотических средств.

    Следственно-оперативная группа выяснила, что в двенадцатом часу ночи в кафе «Шаверма» в 35 доме по улице Турку петербуржец 32 лет во время пьяного конфликта руками избил 43-летнего земляка. Тот был доставлен в НИИ скорой помощи в состоянии клинической смерти и с острым инфарктом, где скончался через час.

    У подозреваемого обширная уголовная история. Он осуждался за грабежи, убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести. В последний раз за угрозу убийством ему дали 2 года и 7 месяцев. Приговор был вынесен в декабре 2019 года.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (16)

    alexdelovoi
    Жаль, не поубивали друг друга
    El Viento
    Было у нас рядом такое кафе, во времена СССР милое русское «Гжель», а потом «Милана» стало. Какой поножовщины там только не было и кто там только не собирался. Продавали там всё для таких гостей. И все все знали, но закрыть не могли.. Пока сами не съехали, братские народы…. …… ……
    маняш го
    Ваще ничего не понятно.
    Во втором абзаце полиция собрала многонациональный букет.
    В третьем абзаце - узбеки, даги и остальные уже не упоминаются, а дрались, оказывается, два местных гопника.
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