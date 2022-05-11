Инспектор ДПС лил слёзы на севере Петербурга. Виноват неизвестный с баллончиком

Неизвестный с перцовым баллончиком напал на сотрудников ДПС ранним утром. Экипажи собрались на Уточкина.
Последствия нападения на инспектора снял на видео петербуржец Александр 11 мая.
На кадрах видно, что как минимум один полицейский держится руками за красное лицо и пытается справиться с жжением ходьбой туда-сюда. На место приехали еще две машины ДПС. Вероятно, инспектор за кем-то бежал, так как коллега привел его под руку к патрульному автомобилю.
читатель «Фонтанки» Александр
«Это было в 5 утра у меня под окнами. Я проснулся от криков и стал снимать. Нападавшего не разглядел. Убегал он, будто пьяный», — рассказал «Фонтанке» Александр и уточнил, что снимал недалеко от Комендантской площади, на Уточкина 2/2.
«Фонтанка» спросила ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти об обстоятельствах нападения.