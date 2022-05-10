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    Путин сказал, кто должен тушить пожары в России

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    6 комментариев

    Главы регионов отвечают за тушение пожаров, заявил президент Владимир Путин 10 мая. Все ресурсы для этого выделены.

    «Именно главы регионов должны обеспечить тушение пожаров», — цитирует Путина «Интерфакс».

    По словам президента, сейчас у региональных властей есть все необходимые для этого полномочия, техника и финансовые ресурсы. И предложил участникам совещания доложить, как эти средства используются и что мешает своевременно реагировать на возникновение ЧП.

    «Хотел бы еще раз подчеркнуть: все предложения субъектов Федерации были поддержаны, средства выделены. То есть исхожу из того, что со стороны федерального центра созданы все условия, чтобы кратно сократить площади возгорания, обеспечить их быстрое и эффективное тушение. Это ответственность субъектов», — подчеркнул Путин и анонсировал указ об оценке эффективности глав регионов в борьбе с лесными пожарами.

    Как сообщило правительство 10 мая в своём Telegram-канале, по поручению президента вице-премьеры проконтролируют оказание помощи жителям регионов, пострадавших от лесных пожаров. Людям помогут в восстановлении жилья. Семьи, потерявшие движимое и недвижимое имущество, получат компенсации. При этом правительство проконтролирует работу специальных комиссий, занимающихся оценкой стоимости домов, которые потеряли граждане. Регионам помогут организовать отдых детей из пострадавших семей в летних оздоровительных лагерях. Будет рассмотрен и вопрос о поддержке пострадавших, имеющих ипотечные и потребительские кредиты.

    Врио главы МЧС Александр Чуприян 10 мая сообщил, что особый противопожарный режим введен в 49 российских регионах.

    Как писала «Фонтанка», уже более 1 200 человек пострадали от пожаров в Красноярском крае. Четыре человека погибли в результате пожаров в Кузбассе.

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    Комментарии (6)

    VKuser174198221
    Как обычно "перевел стрелки".......
    Андрей К._5e4ce28835681
    Пожары надо предотвращать, соблюдая меры противопожарной безопасности.
    marka
    Хе хе.. Путин сказал, кто крайний за пожары - и тут же губеры на выход потянулись.... Случайность?
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