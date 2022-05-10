Путин сказал, кто должен тушить пожары в России

Главы регионов отвечают за тушение пожаров, заявил президент Владимир Путин 10 мая. Все ресурсы для этого выделены.
«Именно главы регионов должны обеспечить тушение пожаров», — цитирует Путина «Интерфакс».
По словам президента, сейчас у региональных властей есть все необходимые для этого полномочия, техника и финансовые ресурсы. И предложил участникам совещания доложить, как эти средства используются и что мешает своевременно реагировать на возникновение ЧП.
«Хотел бы еще раз подчеркнуть: все предложения субъектов Федерации были поддержаны, средства выделены. То есть исхожу из того, что со стороны федерального центра созданы все условия, чтобы кратно сократить площади возгорания, обеспечить их быстрое и эффективное тушение. Это ответственность субъектов», — подчеркнул Путин и анонсировал указ об оценке эффективности глав регионов в борьбе с лесными пожарами.
Как сообщило правительство 10 мая в своём Telegram-канале, по поручению президента вице-премьеры проконтролируют оказание помощи жителям регионов, пострадавших от лесных пожаров. Людям помогут в восстановлении жилья. Семьи, потерявшие движимое и недвижимое имущество, получат компенсации. При этом правительство проконтролирует работу специальных комиссий, занимающихся оценкой стоимости домов, которые потеряли граждане. Регионам помогут организовать отдых детей из пострадавших семей в летних оздоровительных лагерях. Будет рассмотрен и вопрос о поддержке пострадавших, имеющих ипотечные и потребительские кредиты.
Врио главы МЧС Александр Чуприян 10 мая сообщил, что особый противопожарный режим введен в 49 российских регионах.