Четыре человека погибли в результате пожаров в Кузбассе

В региональном главке МЧС сообщали, что открытое горение было ликвидировано в посёлке Листвянка, тогда как в деревне Изындаево и посёлке Итатский пожары локализованы, огонь повредил более 60 строений. Уже после ликвидации возгорания в одном из частных домов нашли тела троих погибших.

В минувшую субботу стало известно, что в трёх селах Тяжинского округа в условиях сильного ветра загорелись более полусотни домов и надворных построек, жителей эвакуировали.

Четыре человека скончались из-за пожаров в Тяжинском округе Кемеровской области. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя губернатора Кузбасса Сергея Алексеева.

Было возбуждено уголовное дело по третьей части 293 статьи УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Впоследствии в ЕДДС округа уточнили, что число погибших увеличилось до четырёх, всех их обнаружили в посёлке Итатский. На территории Тяжинского округа был введен режим ЧС.



«По состоянию на 18 часов московского времени 8 мая на территории трёх населённых пунктов — это Итат, Листвянка, Изындаево объявлена ликвидация последствий пожара. В данных пожарах сгорели 98 жилых домов, одно административное здание, пострадало 228 человек, в том числе четыре погибло. Один человек госпитализирован», — сообщил Алексеев.



Заместитель губернатора Кузбасса добавил, что общая площадь пожаров в регионе — 12 550 квадратных метров.



Напомним, в начале мая Сибирь охватили лесные пожары. Ранее стало известно, что в Красноярском крае от пожаров пострадали более 1,2 тысячи человек. Пятеро погибли. А в Омской области задержали мэра города, где сгорело около 100 строений.

