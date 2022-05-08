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    В Омской области задержали мэра города, где сгорело около 100 строений

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    11 комментариев

    Мэра города Называевска Виктора Лупиноса задержали и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями после крупного пожара, который разрушил около 100 строений. Об этом 8 мая сообщили в следственном управлении СК по Омской области.

    «По версии следствия, обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — уточняют в СК. Следствие попросило суд арестовать Лупиноса.

    Пожар в Называевске произошел 6 мая. По предварительным данным, возгорание возникло на электроподстанции и из-за сильного ветра перекинулось на сухую траву, а после нее на соседние здания. В результате был задержан начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Суд 7 мая арестовал его на 2 месяца.

    В начале мая Сибирь охватили лесные пожары. Накануне в Красноярском крае горели 16 населенных пунктов и около 200 строений. Сообщалось о пяти погибших.

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    Комментарии (11)

    Дежурный по объединению
    А Усс? У которого тушить пожары экономически не выгодно(ТМ).
    Андрей К._5e4ce28835681
    Вообще-то проблему весенних пожаров в степных (и не только) зонах очень легко решить, причем практически задаром. Для этого нужно обязать домовладельцев осенью обкашивать траву вокруг из участков и на самих участках. Кто не обкосил - штрафовать за нарушение правил противопожарной безопасности. Власти должны следить за тем, чтобы это было выполнено. Если власти не следят - строго наказывать власти. Погорельцев, которые нарушили эти правила, ни в коем случае не обеспечивать новыми домами - они сами виноваты. У нас же предпочитают искать мнимых "поджигателей", которых либо не находят, либо хватают первых попавшихся под руку, и строить этим обормотам новые дома. Количество пожаров таким образом не уменьшить.
    Dmitry Antonov
    Интересно, в чём выразилось злоупотребление мэра в данном случае? Не предпринял мер? Но это халатность скорее. Мэр - стрелочник. Или кому-то мешал и место занимал.
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