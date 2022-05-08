В Омской области задержали мэра города, где сгорело около 100 строений

Мэра города Называевска Виктора Лупиноса задержали и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями после крупного пожара, который разрушил около 100 строений. Об этом 8 мая сообщили в следственном управлении СК по Омской области.
«По версии следствия, обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — уточняют в СК. Следствие попросило суд арестовать Лупиноса.
Пожар в Называевске произошел 6 мая. По предварительным данным, возгорание возникло на электроподстанции и из-за сильного ветра перекинулось на сухую траву, а после нее на соседние здания. В результате был задержан начальник Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибири — Омскэнерго» Евгений Шаламов. Он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Суд 7 мая арестовал его на 2 месяца.
В начале мая Сибирь охватили лесные пожары. Накануне в Красноярском крае горели 16 населенных пунктов и около 200 строений. Сообщалось о пяти погибших.