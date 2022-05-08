В Омской области задержали мэра города, где сгорело около 100 строений

Мэра города Называевска Виктора Лупиноса задержали и предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями после крупного пожара, который разрушил около 100 строений. Об этом 8 мая сообщили в следственном управлении СК по Омской области.



«По версии следствия, обвиняемый не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также тяжкие последствия — в результате пожара огнем уничтожено не менее 100 строений домохозяйств, чем причинен ущерб в особо крупном размере», — уточняют в СК. Следствие попросило суд арестовать Лупиноса.

