В Красноярском крае бушуют пожары. Есть погибшие

В Красноярском крае горят более чем 16 населенных пунктов, огонь распространился примерно на 200 строений, включая детский сад. Об этом 7 мая сообщает МЧС региона.

«Введен режим ЧС. Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Уже есть погибшие — в Шарыповском и Казачинском районах», — передают в главке.



Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, пока известно о пяти погибших. По этим случаям проводят доследственную проверку. На месте работают сотрудники СК.

