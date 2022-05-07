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    В Красноярском крае бушуют пожары. Есть погибшие

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    2 комментария

    В Красноярском крае горят более чем 16 населенных пунктов, огонь распространился примерно на 200 строений, включая детский сад. Об этом 7 мая сообщает МЧС региона.

    Фото: МЧС России
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    «Введен режим ЧС. Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Уже есть погибшие — в Шарыповском и Казачинском районах», — передают в главке.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, пока известно о пяти погибших. По этим случаям проводят доследственную проверку. На месте работают сотрудники СК.

    Тушению пожаров мешает сильный ветер, который ускоряет распространение огня. Власти края запросили помощь у соседних регионов.

    «Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4–6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», — сообщил губернатор Александр Усс.

    Фото: МЧС России

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    "бушуют пожары" - исходя из объяснений Усса - это экономически выгодно.
    266329065
    Раньше Байден в подъездах гадил, а теперь поджоги устраивает
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