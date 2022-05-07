В Красноярском крае бушуют пожары. Есть погибшие

В Красноярском крае горят более чем 16 населенных пунктов, огонь распространился примерно на 200 строений, включая детский сад. Об этом 7 мая сообщает МЧС региона.
«Введен режим ЧС. Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Уже есть погибшие — в Шарыповском и Казачинском районах», — передают в главке.
Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, пока известно о пяти погибших. По этим случаям проводят доследственную проверку. На месте работают сотрудники СК.
Тушению пожаров мешает сильный ветер, который ускоряет распространение огня. Власти края запросили помощь у соседних регионов.
«Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4–6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», — сообщил губернатор Александр Усс.