Более 1,2 тысячи человек пострадали от пожаров в Красноярском крае

Из-за пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали более 1,2 тысячи человек. Об этом вечером 8 мая сообщили в оперативном штабе региона.



«По предварительным оценкам, пострадало более 1200 человек, 19 человек получили вред здоровью, 5 человек погибло. Стихия уничтожила 518 жилых домов и 309 строений», — уточняется в сообщении.



В настоящий момент на территории Красноярского края развернуты 13 пунктов временного размещения общей вместимостью более 1,1 тыс. человек. По информации штаба, главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.

