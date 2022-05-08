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    Более 1,2 тысячи человек пострадали от пожаров в Красноярском крае

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    2 комментария

    Из-за пожаров в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали более 1,2 тысячи человек. Об этом вечером 8 мая сообщили в оперативном штабе региона.

    «По предварительным оценкам, пострадало более 1200 человек, 19 человек получили вред здоровью, 5 человек погибло. Стихия уничтожила 518 жилых домов и 309 строений», — уточняется в сообщении.

    В настоящий момент на территории Красноярского края развернуты 13 пунктов временного размещения общей вместимостью более 1,1 тыс. человек. По информации штаба, главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.

    Напомним, в начале мая Сибирь охватили лесные пожары. Накануне в Красноярском крае горели 16 населенных пунктов. А в Омской области задержали мэра города, где сгорело около 100 строений.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Неужто и там спецоперация ?!
    Otkating
    Если у чиновника нет домика за границей, то он ни фига не эффективный менеджер.
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