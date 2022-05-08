Сборная России по хоккею стала победителем турнира St. Petersburg Cup

В Питере хоккей будет развиваться, это точно. Правда нужно сделать больше хоккейных коробок и кранник с водой у подвала, который бы работал по принципу колонок с водой. Нажал на кнопку - вода пошла, потом когда вода больше не нужна, чтобы она по трубе назад возвращалась, тем самым кранник не будет замерзать. Так, люди сами смогут залить зимой хоккейную площадку. А ещё нужно создать портал хороших дел, и кто помог бы залить каток, сфоткался бы и получал бы социальные бонусы, кешбек