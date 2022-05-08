Сборная России по хоккею стала победителем турнира St. Petersburg Cup

Победой сборной России по хоккею завершился финальный матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup против команды Белоруссии. Встреча проходила 8 мая во дворце спорта «Юбилейный».
Россияне выиграли со счётом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). За отечественную команду голами отметились Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов шайбы забросили Степан Звягин и Александр Скоренов.
Ранее российская сборная обыграла молодёжную российскую команду (4:2) и Беларусь (3:0).
Напомним, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира 2022 года по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).