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    Сборная России по хоккею стала победителем турнира St. Petersburg Cup

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    7 комментариев

    Победой сборной России по хоккею завершился финальный матч товарищеского турнира St. Petersburg Cup против команды Белоруссии. Встреча проходила 8 мая во дворце спорта «Юбилейный».

    Россияне выиграли со счётом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). За отечественную команду голами отметились Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов шайбы забросили Степан Звягин и Александр Скоренов.

    Ранее российская сборная обыграла молодёжную российскую команду (4:2) и Беларусь (3:0).

    Напомним, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира 2022 года по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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    Комментарии (7)

    Thunder
    Уоу-оу-оу! Канадцы, финны, шведы и чехи рвут на себе волосы из-за того, что в упорнейшей борьбе проиграли достойнейшим соперникам из России и несуществующей страны Белоруссии (для самых упоротых - она называется Беларусь. А также есть Молдова, Туркменистан, Кыргызстан, В Украине)
    stockstrey
    В Питере хоккей будет развиваться, это точно. Правда нужно сделать больше хоккейных коробок и кранник с водой у подвала, который бы работал по принципу колонок с водой. Нажал на кнопку - вода пошла, потом когда вода больше не нужна, чтобы она по трубе назад возвращалась, тем самым кранник не будет замерзать. Так, люди сами смогут залить зимой хоккейную площадку. А ещё нужно создать портал хороших дел, и кто помог бы залить каток, сфоткался бы и получал бы социальные бонусы, кешбек
    265038733
    Потому что не участвовали сборные Госдумы, Совета Федераций и кооператива Озеро!
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