Насильник напал на 13-летнюю школьницу у Пискарёвского кладбища

Девочка-подросток подверглась нападению педофила в одном из дворов Калининского района Петербурга. Преступник воспользовался её одиночеством.

Как стало известно «Фонтанке» утром 8 мая, полицию к домам в окрестностях Пискарёвского кладбища немногим позже половины первого ночи вызвала женщина, успокаивавшая 13-летнюю девочку после домогательств незнакомца. По предварительным данным, немногим позже полуночи школьница оказалась одна рядом с пятиэтажкой, зайти в парадную ей не дал возжелавший интима мужчина.



Полицейским она описала его невысоким, смуглым, в серых спортивных штанах с логотипом Nike и тёмной кофте. Мужчину ищут.

