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    Насильник напал на 13-летнюю школьницу у Пискарёвского кладбища

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    3 комментария

    Девочка-подросток подверглась нападению педофила в одном из дворов Калининского района Петербурга. Преступник воспользовался её одиночеством.

    Как стало известно «Фонтанке» утром 8 мая, полицию к домам в окрестностях Пискарёвского кладбища немногим позже половины первого ночи вызвала женщина, успокаивавшая 13-летнюю девочку после домогательств незнакомца. По предварительным данным, немногим позже полуночи школьница оказалась одна рядом с пятиэтажкой, зайти в парадную ей не дал возжелавший интима мужчина.

    Полицейским она описала его невысоким, смуглым, в серых спортивных штанах с логотипом Nike и тёмной кофте. Мужчину ищут.

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    Комментарии (3)

    274765653
    "а что ребенок делал ночью один на улице"
    Видимо ловила насильников на "живца"
    alex_k
    а что ребенок делал ночью один на улице? где родители
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