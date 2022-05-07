В Петербурге из реки Волковки забил странный черный фонтан

В Петербурге в реке Волковке рядом со Старообрядческим мостом заметили черный фонтан неизвестной жидкости. Читатели «Фонтанки» рассказали об этом 7 мая.
читатель «Фонтанки»
«Пятно, растекающееся в воде, сверху имеет характерную радужную пленку. Фонтан бьет беспрерывно. Чёрное пятно уходит по течению в сторону Обводного канала. На противоположной стороне моста река Волковка окрашена полностью в чёрный цвет», — написала читательница.
Отметим, что на самих фото и видео пленки не видно.
В комитете по природопользованию на звонок нашего корреспондента не ответили. «Фонтанка» отправила уточняющие вопросы на почту.