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    В Петербурге из реки Волковки забил странный черный фонтан

    1051
    3 комментария

    В Петербурге в реке Волковке рядом со Старообрядческим мостом заметили черный фонтан неизвестной жидкости. Читатели «Фонтанки» рассказали об этом 7 мая.

    читатель «Фонтанки»

    «Пятно, растекающееся в воде, сверху имеет характерную радужную пленку. Фонтан бьет беспрерывно. Чёрное пятно уходит по течению в сторону Обводного канала. На противоположной стороне моста река Волковка окрашена полностью в чёрный цвет», — написала читательница.

    Отметим, что на самих фото и видео пленки не видно.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В комитете по природопользованию на звонок нашего корреспондента не ответили. «Фонтанка» отправила уточняющие вопросы на почту.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (3)

    Флуктуация
    Ураааа! Нефть!!!!!
    tyrtyr
    В среду после праздников может быть ответят и проверят
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