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    Таксист сбил на Невском несколько человек, переходивших дорогу на зеленый. ДТП попало на видео

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    14 комментариев

    Невнимательный таксист пытался проскочить на красный на Невском и сбил переходивших дорогу пешеходов. Авария произошла 2 мая около половины второго дня напротив «Магазина купцов Елисеевых».

    Судя по записи с уличных камер, после того, как загорелся зеленый для пешеходов и они стали переходить дорогу, зазевавшийся таксист продолжил движение и на небольшой скорости, как кегли, сбил трех человек. Один из них встал и начал пинать машину, но до мордобоя конфликт не дошел.

    «Фонтанка» запросила у ГУ МВД данные о состоянии пострадавших в результате ДТП.

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    Комментарии (14)

    AlBerkut
    В телефоны втыкал, пытаясь заказы поймать?
    Вот если при каждом инциденте с таксирастами по полной щемить 'таксопарк', на который лицуха оформлена, со штрафами в 10005000 руб на юрлицо и 1005000 на самого бомбилу...
    ФЗ 'О такси' есть, кого *чудесного полового органа* он не исполняется? 🤔
    Диванный Эксперт
    И главный вопрос: сколько суток не спал таксист?
    Капитан Очевидность2
    Какие-то непуганные пешеходы. Впредь будет им наука. Какая разница какой оттенок зелёного горит - смотреть надо не только прямо, но и по сторонам, когда дорогу переходишь, вдруг, кто-то едет не останавливаясь.
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