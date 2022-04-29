    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    768мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Бывший первый номер мирового тенниса Борис Беккер получил тюремный срок за плутовство при банкротстве

    1490
    4 комментария

    Суд в Лондоне приговорил к 2,5 годам тюремного заключения бывшего чемпиона мира по теннису, победителя шести турниров Большого шлема Бориса Беккера. Он утаил активы, чтобы не платить по долгам.

    «54-летний шестикратный чемпион турниров Большого шлема был признан виновным по четырем пунктам обвинения в соответствии с законом о несостоятельности», — сообщает 29 апреля Би-Би-Си. По двадцати пунктам обвинения Беккер оправдан присяжными.

    Бывшего немецкого теннисиста признали банкротом в 2017 году в результате невыплаченного кредита в размере 3,6 млн евро (по текущему курсу) за поместье на Майорке. По закону Беккер должен был раскрыть свои активы, чтобы расплатиться с кредиторами, которым был должен порядка 59 млн евро.

    Присяжные пришли к выводу, что он не задекларировал свою долю в собственности стоимостью около 1,1 млн евро, а также скрыл от властей банковский кредит, акции технологической фирмы. Кроме того, его признали виновным в переводах примерно 427 тысяч евро девяти людям, в том числе двум бывшим жёнам.

    Беккер не признал вину, заявив, что действовал по советам экспертов. Его адвокат просил отнестись к клиенту снисходительнее, поскольку тот тратил деньги не на роскошный образ жизни, а на алименты, аренду, юридические и деловые расходы. По его словам, падение звезды тенниса оставило от его репутации клочья, Беккер пережил публичное унижение и не имеет возможности зарабатывать в будущем.

    Во время судебного разбирательства бывший теннисист рассказал, что потерял большую часть дохода после выхода на пенсию, а его карьерный заработок в 50 млн долларов поглотил «дорогой развод» и долги, пишет Guardian.

    Судья напомнила об условном сроке, который Беккер получил за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, и заключила, что он не прислушался к предупреждению и не проявил раскаяния.

    Борис Беккер является олимпийским чемпион 1992 года в парном разряде, двукратным обладателем Кубка Дэвиса, шестикратным победителем турниров Большого шлема, трёхкратным — Уимблдона. За свою карьеру он завоевал 49 титулов в одиночном разряде, завершив её в 1999 году.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    265927066
    У него вид глубоко больного или спившегося человека......
    Barmaley_5e4d0211d3423
    "за плутовсктво ..."
    Поделом!
    07A
    Невыносимо быть пенсионером в мелкобритании. Голосуйте за Борю и дальше!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close