Бывший первый номер мирового тенниса Борис Беккер получил тюремный срок за плутовство при банкротстве

Суд в Лондоне приговорил к 2,5 годам тюремного заключения бывшего чемпиона мира по теннису, победителя шести турниров Большого шлема Бориса Беккера. Он утаил активы, чтобы не платить по долгам.

«54-летний шестикратный чемпион турниров Большого шлема был признан виновным по четырем пунктам обвинения в соответствии с законом о несостоятельности», — сообщает 29 апреля Би-Би-Си. По двадцати пунктам обвинения Беккер оправдан присяжными.

Бывшего немецкого теннисиста признали банкротом в 2017 году в результате невыплаченного кредита в размере 3,6 млн евро (по текущему курсу) за поместье на Майорке. По закону Беккер должен был раскрыть свои активы, чтобы расплатиться с кредиторами, которым был должен порядка 59 млн евро.



Присяжные пришли к выводу, что он не задекларировал свою долю в собственности стоимостью около 1,1 млн евро, а также скрыл от властей банковский кредит, акции технологической фирмы. Кроме того, его признали виновным в переводах примерно 427 тысяч евро девяти людям, в том числе двум бывшим жёнам.

Беккер не признал вину, заявив, что действовал по советам экспертов. Его адвокат просил отнестись к клиенту снисходительнее, поскольку тот тратил деньги не на роскошный образ жизни, а на алименты, аренду, юридические и деловые расходы. По его словам, падение звезды тенниса оставило от его репутации клочья, Беккер пережил публичное унижение и не имеет возможности зарабатывать в будущем.

Во время судебного разбирательства бывший теннисист рассказал, что потерял большую часть дохода после выхода на пенсию, а его карьерный заработок в 50 млн долларов поглотил «дорогой развод» и долги, пишет Guardian.

Судья напомнила об условном сроке, который Беккер получил за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, и заключила, что он не прислушался к предупреждению и не проявил раскаяния.

