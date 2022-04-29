Куда пойти 29 апреля — 3 мая: вальс буксиров, мотопарад, классика на мосту и медитация с Курентзисом

На первые майские в городе отмечают начало туристического сезона рёвом мотоциклов и «танцем» корабликов на Неве. Гуляющим в центре стоит остановиться, чтобы послушать классику на набережных, а тем, кто соскучился по общественным пространствам, — заглянуть в «Никольские ряды». В новом — уже совсем весеннем — гиде собрали два десятка самых примечательных петербургских событий.



Фото: Иван Петров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Актуальное

Майские — как дни прогулок

До 10 мая, 12+

Водные прогулки, экскурсии по закрытым дворам, поход по залам Президентской библиотеки и десяток других экскурсий по предварительной регистрации доступны в майские праздники. Расписание активностей проекта «Гостеприимный Петербург» обновляется каждый день. На каждое событие нужна регистрация, места заканчиваются очень быстро.

На Дворцовой — мотосалон

30 апреля, 11:00, 0+

Байкеры масштабно отмечают открытие сезона: в субботу в 11:00 мотолюбители собираются на Дворцовой площади, чтобы уже в 15:00 устроить пробег по центру. Маршрут — до площади Растрелли у Смольного собора и обратно через Васильевский остров. Финишируют в 16:00 на площади Морской славы, где и останутся до вечера. Будет и рёв моторов, и музыка.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Фестиваль ледоколов: суда большие и маленькие

1 и 2 мая, 0+

Фестиваль ледоколов — по расписанию. «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн» пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта, и с 12:00 их команды начнут пускать желающих на палубы. В воскресенье в 14:00 с Неве пройдёт парад «Метеоров» — судов на подводных крыльях, а в 14:30 начнётся «Вальс буксиров». Несколько корабликов исполнят танец на воде и выпустят вверх струи воды — эта часть традиционно считается кульминацией фестиваля.

Дворцовый мост сыграет классику

1 мая, 11:00–21:00, 0+

В честь открытия туристического сезона в центре каждый час звучит классика. Произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова в воскресенье услышат гуляющие по Дворцовому мосту, а также на Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных и в Таврическом саду. До вечера 2 мая на Дворцовой площади проработает мультимедийная инсталляция. В павильоне, стилизованном под символ путешествий — туристический чемодан, идут интерактивные видео и стоит фигура Петра I.



«Ленфильм» превратил павильон в панораму

С 30 апреля, 12+

В день штурма Рейхстага, 30 апреля, в пятом, самом большом, павильоне «Ленфильма» откроется иммерсивная инсталляция «Пропавшие в кинохронике» с полномасштабными макетами зданий и оригинальными старинными предметами интерьера. Проходя по 15 локациям панорамы, каждая из которой — история о судьбе кинооператоров, фотокорреспондентов, актёров и сотрудников киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной, зритель переместится через цех Ижорского завода на поля Ленобласти и в Заполярье. В какой-то момент окажется на Кавказе, затем — в партизанском госпитале. В финале — увидит Берлин и Нюрнберг. Все локации подчинены одной смысловой линии. Из точки в точку нужно перемещаться, следуя за голосом рассказчика в динамиках.

В музеях

Шемякин приглашает в игру

До 14 августа, 12+

Словно бы на основе детской игры, когда пятна разных размеров и форм предлагается превратить в забавных монстров, Михаил Шемякин создал целый мир. На выставке «Видение капель» мастер собрал рисунки с существами, основа которых — капли воды. Сохраняя причудливость контуров, художник придумал целую плеяду сказочных и карнавальных персонажей, шаржей на друзей и знакомых, среди которых узнаются и известные лица, и актуальные сюжеты. На экспозиции в Центре Михаила Шемякина выставлены 49 оригинальных листов и 14 жикле — картин, напечатанных на холсте. Тему продолжают работы студентов программы art & science Университета ИТМО. Каждая обыгрывает тему воды, но уже с научной точки зрения.

Фото: Игорь Никитин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Русском музее — портал в Африку

До 20 июня, 16+

Жаркий воздух Сахары, узкие улочки тунисских городов, колорит алжирских деревень и снега Атласских гор — всё это сейчас доступно посетителям выставки работ Александра Рубцова в Михайловском замке. Петербургский мастер поехал в Северную Африку как пенсионер Академии художеств в последний год своего обучения, а оставался там на всю жизнь. Его стиль некоторые сравнивают, в частности, с живописью Эжена Делакруа и Анри Матисса.

«Никольские ряды» подготовились к лету

С 30 апреля, 0+

Пространство «Никольские ряды» переходит на работу в летнем режиме. Смысловой координатой площадки остался центральный арт-объект двора — Триумфальная арка и летняя эстрада, где будут выступать музыканты. Катальную горку переоборудовали в зелёный амфитеатр на сто мест. Посетителям в этом сезоне стало доступно новое развлечение — гольф-клуб под открытым небом.

Театральные премьеры

Коронавирус и фейки проявятся через танец

29 и 30 апреля, 19:30, 16+

На Новой сцене Александринского театра в эти дни проходит фестиваль современного танца Solo Soul. Задумка раскрывается уже в названии — актёры-участники выступают сольно и без ограничений. Могут представить моноспектакль, перформанс или миниатюру. В первый день показов хореограф Елена Чурилова выступит с перформативным высказыванием «Что вы думаете о голубях?». Оно об уязвимости, скрытой болезни и бесконечном критическом оценивании себя и других. В субботу на сцену выйдет танцовщик Денис Охотников. Под композицию СБПЧ «У нас есть всё» он собирается представить номер «Короли и королевы» о спекуляциях на коронавирусной теме. Присутствующие станут участниками съезда «секты свидетелей коронавируса». Проект Solo Soul стартовал как одно из событий Международного фестиваля современного танца Open Look, постановщиками выступили хореографы из Петербурга, Тюмени, Москвы.



«Брата Чехова» представят в ТЮЗе

29 апреля и 4 мая, 16+

Переместиться в Венецию — город весёлых людей и карнавалов — этой весной зрителю поможет режиссёр Ферруччо Меризи. В ТЮЗе имени Брянцева итальянец ставит спектакль «Лжец» по пьесе Карло Гольдони. Стиль драматурга мастер ёмко описал, однажды назвав того «лёгким Чеховым». Персонажи проходят через радикальные трансформации, но не переживают потрясений такого уровня, как у русского классика. Специально для «Лжеца» были созданы настоящие маски комедии дель арте.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Актриса приглашает на «Диалоги»

30 апреля. 19:15, 16+

Ведущая актриса театра «Мастерская» Полина Сидихина в эти выходные выступает на площадке «Легенда» с «Диалогами по поводу американского джаза». Её героиня — состоявшаяся женщина, у которой есть всё, кроме желания жить и понимания, что она хочет делать. Показ уникален тем, что после финала Сидихина пообщается со зрителями и ответит на их вопросы. Спектакль поставлен по пьесе драматурга Елены Ерпылёвой.

Актёр из «Смешариков» откроет выставку советской игрушки



С 3 мая, 12:00, 0+

В частном музее «Легенда» открывается выставка о героях любимых мультфильмов. На экспозиции по мотивам советской мультипликации 1950–1990-х годов среди вещей из самых разных материалов выставлены авторские игрушки художника Льва Разумовского. Скульптор пережил блокаду, был ранен, так что все фигурки — от Айболита до Карлсона — создавал только одной рукой. В этом же разделе окажутся произведения художницы Маргариты Вильям. В 1950-е годы, сразу после войны, она придумала игрушку «Чиполлино», которого делали из целлюлозы. На открытии экспозиции детей встретит Антон Виноградов — актёр, озвучивший Кроша в «Смешариках». Он ответит на вопросы, расскажет о работе и о конкурсе «Мультфильмы рисуют дети». До 25 мая ребята могут прислать поделки, рисунки и даже собственный мультик о придуманном ими или уже существующем персонаже. Работы победителей покажут в «Легенде».

Узнать новое

Детей научат не прятать фантазии

30 апреля, 13:00, 0+

Тем временем в интеллект-центре «Охта 8» вспоминают традиции домашних театральных постановок на лекции для детей «Маленький театр «Маяк», а после предлагают слушателям выбрать роли и самим стать актёром, режиссёром, костюмером или декоратором и поставить свой небольшой спектакль. Нужна регистрация.



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





«Манеж» зовёт на прогулки по городу

С 30 апреля, 12:00, 12+

«Манеж» запускает серию уличных туров по точкам, где стоят «наиболее значимые произведения монументальной скульптуры города». Кураторы выставочной площадки проведут группы на полуторачасовые прогулки по Исаакиевской, Сенатской и Дворцовой площадям и прилегающим улицам. Расскажут о самых интересных зданиях, рельефах, статуях на фасадах и их значении.

Послушать музыку



Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





«Бригадный подряд» возьмёт новым звучанием

30 апреля, 19:00, 18+

Музыканты «Бригадного подряда» берутся доказать, что в акустике их песни звучат ничуть не хуже, чем в электронике. На концерте в клубе MOD рокеры обещают драйв и исполнение редких композиций. Группа выступает в полном составе.

Tardigrade Inferno привнесёт немного безумия

30 апреля, 20:00, 16+

«Труппа безумного бродячего цирка» — коллектив Tardigrade Inferno — ненадолго останавливается в «Космонавте». Первый тур музыкантов по России, как утверждают они сами, сравним с серией «дарк-кабаре аттракционов».

Курентзис и Осетинская успокоят «Медленной музыкой»

1 мая, 20:00, 6+

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса вместе с пианисткой Полиной Осетинской сыграют в Консерватории «концерт-медитацию». Новая программа «Медленная музыка» представляет из себя «медленные части» из концертов для фортепиано с оркестром, которые без перерыва сменяют друг друга. Выбранные отрывки были написаны в разные времена от эпохи барокко до наших дней. Слушатели услышат Барбера, Моцарта, Баха, Брамса, Равеля, Шостаковича и других классиков.



Фото: Антон Завжалов Поделиться Поделиться





Филармония готовится к 9 Мая

3 мая, 19:00, 6+ Народные песни, романсы и популярные арии военных лет прозвучат в Филармонии во вторник. Исполнители — баритон Григорий Чернецов из Мариинского театра и его коллега, меццо-сопрано Цветана Омельчук. С ними — пианист Анатолий Кузнецов, который работал с Еленой Образцовой. На экране В «Англетере» покажут триумфатора Берлинале

3 мая, 18+

На излёте длинных выходных в «Англетере» стартует Международный фестиваль символических искусств ISAFF. Серию показов во вторник откроет фильм «Трэп» молодого режиссёра Анастасии Вебер, получившей «Золотого Медведя» — главную награду Берлинского кинофестиваля. Награду автору вручили «за умение мастерски передать жизнь молодых людей».

Фильм со звёздами

С 28 апреля, 18+

Среди зарубежного в прокате — историческая драма «Операция «Мясной фарш». Ценна картина как минимум актёрским составом: в истории о том, как британские разведчики дезинформировали нацистов, подкинув им труп с якобы секретными данными, собрались Колин Ферт, Мэттью Макфейден, Пенелопа Уинтон.

В «Родину» возвратили Тарковского

29 апреля и 2 мая, 12+

В «Родине» проходит ретроспектива «Соляриса» Андрея Тарковского. Его лента о таинственной планете с «разумным океаном» получила Гран-при жюри и приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на Каннском кинофестивале 50 лет назад

«Аврора» заманивает Линчем в оригинале

29 апреля и 2 мая, 18+

В ограниченный прокат возвращается и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Показы пройдут в «Авроре» на английском языке с субтитрами. По сюжету, однажды начинающая актриса обнаруживает у себя в квартире незнакомку. Та потеряла память и не знает, как очутилась в Лос-Анджелесе с сумкой, набитой деньгами и со странным ключом. Музыку для фильма, который в конечном итоге оказывается историей о любви и поиске, написал Анджело Бадаламенти.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

