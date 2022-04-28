Останки наши быстры. В прокате — британское кино про приключения покойника во Вторую мировую

На экранах — британский блокбастер о Второй мировой «Операция «Мясной фарш», в котором сыграли Колин Ферт и Марк Гэтисс.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Каким-то чудом в праздничный прокат среди триумфальных отечественных картин про Вторую мировую просочился тщательно сделанный британский фильм «Операция «Мясной фарш». Основан он на реальной истории — вопиющей по своей наглости и до поры засекреченной.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





В 1943 году британская морская разведка получила задание: придумать что-то, чтобы отвлечь внимание немецкой армии от Сицилии, где союзники планировали стратегически важную высадку. Разведчики разработали план: буквально подбросить немцам документы с дезинформацией, будто высаживаться англичане с американцами собираются в Греции. Причем сделать это самым безумным образом: найти подходящий труп, переодеть его в офицерскую форму, снабдить правдоподобными документами и выкинуть в море у испанского берега. Тело действительно подобрала полиция, а личные вещи покойника попали в руки немецким агентам в Испании. Дезинформация удалась, нацисты перебросили войска с Сицилии (а также от Курска), американцы с британцами начали наступать на Рим.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Самой по себе этой истории хватило бы с лихвой на увлекательный блокбастер — ничего добавлять не надо. Но сценаристка Мишель Эшфорд (она ранее работала над сериалом «Мастера секса», еще одним суперхитом по мотивам реальных событий) на одной только интриге с подложным трупом не остановилась. Руководил операцией Юэн Монтегю, а у него был брат Айвор, фигура яркая — кинокритик, коммунист, множество раз обвиненный в шпионаже в пользу СССР и действительно близкий к «Кембриджской пятерке», группе советских агентов в аристократических кругах (его здесь играет Марк Гэттис, мастерски, легко, интеллектуально). Эшфорд вводит и его в сюжет — и даже прописывает отдельную линию, связанную с поисками внутреннего врага. Состоял в группе разведчиков и Ян Флеминг, будущий создатель Джеймса Бонда: конечно, в «Мясном фарше» он стучит на машинке и сочиняет увлекательные детективы (все разведчики этим здесь балуются).



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Режиссер «Влюбленного Шекспира» и «Мандолины капитана Корелли» Джон Мэдден ожидаемо перенес на экран эту насыщенную деталями и нюансами историю подобающим образом. Что ни роль — образец. Колин Ферт демонстрирует мастер-класс по созданию образа истинного джентльмена (в очередной раз). Звезда «Улицы Потрошителей» Мэттью Макфейден показывает, как можно быть одновременно смешным и загадочным, — он один на свете это умеет. Пенелопа Уилтон, прима британских экрана и сцены, парой штрихов создает роль острой на язык леди, чопорной и ироничной старой девы.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





В нынешнем контексте «Фарш» кажется каким-то приветом из далекого прошлого. Из времен, когда в кино показывали фильмы, а не ленивые презентации троечников. Зрителю тревожной и страшной весны 2022 года фильм должен бы служить напоминанием о том, что в его безумном мире все-таки есть какая-то норма. Есть актеры, которые мастерски существуют на экране. Есть истории, которые трогают, а не рассказываются торжественным закадровым голосом. Есть сюжеты, которые захватывают своим азартом и изобретательностью.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Стоит ли напоминать об этой нормальности человеку, лишенному ее, — вопрос другой. Но такая вот опция есть — можно пойти в кино и на полтора часа просто забыть, какое время на дворе.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру» Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.