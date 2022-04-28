Полина Сидихина обсудит «Диалоги по поводу американского джаза» со зрителями

Полина Сидихина — ведущая актриса театра «Мастерская», сыгравшая множество ролей, от больной проститутки до ангела, а также звезда российских телесериалов — 30 апреля выйдет на сцену театра «Легенда» с моноспектаклем «Диалоги по поводу американского джаза».

Елена Ерпылёва, автор пьесы, по которой поставлен спектакль, публицист, журналист и драматург, актуализирует в своих текстах наиболее острые темы. Ее «Диалоги» — современная и жёсткая история о том, как выжить в эпоху, когда всё рушится, когда рвутся человеческие связи и когда причина этого разрушения — ты сам. В центре происходящего — молодая женщина, которая к своим 34 годам имеет всё, но не имеет вкуса к жизни и не видит ее смысла. В пьесе есть и смешное, и грустное, порой героиня вызывает осуждение, а порой сочувствие. Эта история в первую очередь о том, как важны любовь и связи между людьми, которые гораздо важнее денег и карьеры.

В финале спектакля состоится обсуждение с самой актрисой. Полина ответит на вопросы зрителей, поговорит в формате живого диалога на актуальные темы, примет участие в автограф-сессии. Такая возможность будет представлена только в рамках показа в театре «Легенда», несмотря на то, что Полина играет пьесу и «дома» — в «Мастерской».



Начало спектакля в 19:15 в театре «Легенда» (Выборгская ул., 4, к. 2).

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