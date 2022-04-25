Петербуржцев зовут на бесплатные экскурсии и в чемодан на Дворцовой

Например, в 2022 году горожанам предлагают посетить Гатчинский дворец, Музей Анны Ахматовой, пройти с экскурсией по Президентской библиотеке, заглянуть в Планетарий и побывать на представлении в Цирке на Фонтанке. И это лишь некоторые из тех предложений, что были обнародованы в первый день: новые будут появляться ежедневно вплоть до 28 апреля.

В Петербурге 25 апреля открылась регистрация на социальную акцию «Гостеприимный Петербург». Это своего рода ежегодные дни открытых дверей в экскурсионных бюро, музеях и других учреждениях культуры, примкнувших к проекту комитета по туризму.

Сам праздник открытия туристического сезона продлится с 30 апреля по 10 мая. К нему приурочат парад «Метеоров» (1 мая, 14:00, возле набережной Лейтенанта Шмидта), Вальс буксиров (там же, спустя полчаса) и весь Фестиваль ледоколов в целом (1 и 2 мая на них опять можно будет забраться, ведется регистрация) и «Забег зайцев» на Заячьем острове 1 и 2 мая (в роли «зайцев» бегать, преодолевая препятствия, предлагают детям до 12 лет).



Одной из центральных площадок фестиваля станет павильон-чемодан на Дворцовой площади — аж на целых 600 квадратных метров. Там обещают разместить «технологичные экспозиции, необычные экспонаты и интерактивные развлечения», которые «объединены идеей представить Петербург с необычных сторон, показать, как ощутить город разными органами чувств, погрузить в исторический контекст», отметив 350-летие со дня рождения Петра I.



В этом году все ссылки на регистрацию на объекты собирают и публикуют подборками в постах телеграм-канала официального городского туристического портала VisitPetersburg и его группе «ВКонтакте».

