Ветераны отечественного панк-рока «Бригадный подряд» выступят в Петербурге с акустической программой

Кто-то может удивиться, мол, как панк-рокеры будут играть акустический концерт, не «тру» ведь — но музыканты из «Бригадного подряда», кажется, считают иначе и обещают драйв, а также исполнение редких песен. Концерт состоится 30 апреля в клубе MOD. (18+)
Событие и правда необычное — все-таки гораздо привычнее слышать «РивГош», «Гитары», «Питер рок-н-ролл» и другие хиты в электричестве. Тем интереснее посетить концерт «Бригадного подряда». Музыканты планируют выступить в полном составе и исполнить знакомые композиции в новом звучании. Также у зрителей будет возможность задать рокерам свои вопросы и, конечно, вволю потанцевать — организаторы уверяют, что привычный для выступлений «Бригадного подряда» драйв и энергетика никуда не исчезнут. Убедиться в этом можно, посмотрев акустическое исполнение композиции «Моя свобода».
Кстати, если удастся задать вопрос, спросите про новый альбом. Последняя большая работа коллектива, «Плоская земля», вышла в далеком уже 2019 году. С тех пор «Бригадный подряд» выпускал лишь синглы, самый свежий из которых, «Наше солнце», вышел в марте этого года. В этой композиции музыканты осмысляют все глобальные проблемы последних лет, например коронавирус.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»