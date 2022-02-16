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На Берлинале наградили короткометражку петербургской дебютантки

В Берлине завершился 72-й по счету международный кинофестиваль. Среди победителей Клер Дени, Хон Сан Су и дебютантка из Петербурга.

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В конкурсе короткометражных фильмов главный приз — «Золотого медведя» — получила дебютанта Анастасия Вебер за свою ленту «Трэп». Это ее дипломная работа, снятая в Петербургской школе нового кино. Жюри наградило ленту с формулировкой «за умение мастерски передать ритм жизни молодых людей».

Жюри во главе с американским режиссером М. Найтом Шьямаланом (более всего он известен по новаторскому триллеру «Седьмое чувство») признало лучшим фильмом «Алькаррас», снятый испанкой Карлой Симон, — своеобразная версия «Вишневого сада». Любимый сад героев хотят вырубить, а те просто наслаждаются солнцем, жарой и природой.

«Серебряного медведя» — второй по значимости приз — получил корейский классик Хон Сан Су за свою новую работу «Фильм писательницы», действительно, про создательницу романов, которая решает заняться кино. Правда, премию Хону пришлось разделить с мексиканкой Натальей Лопес Галлардо и ее работой «Одеяние самоцветов». Лучшим режиссером жюри признало еще одного классика — француженку Клер Дени, представившую в конкурсе ленту «Обе стороны лезвия».

Без призов остались документалист Ульрих Зайдль, Франсуа Озон (он представил в Берлине ремейк «Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера) и девяностолетний патриарх европейского кино Паоло Тавиани.

Почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство получила Изабель Юппер, правда, актриса не смогла лично присутствовать на церемонии.

Помимо Шьямалана, в жюри в этом году вошли продюсер Саид бен Саид, режиссер Карим Айнуз, сценаристка Анне Зохра Беррашед, писательница Цици Дангарембга, режиссер Рюсуки Хамагучи и актриса и модель Конни Нильсен.

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Комментарии (2)

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Денеб
Кто там бухтел, что мы в кольце врагов и все нас ненавидят?
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