На Берлинале наградили короткометражку петербургской дебютантки

Жюри во главе с американским режиссером М. Найтом Шьямаланом (более всего он известен по новаторскому триллеру «Седьмое чувство») признало лучшим фильмом «Алькаррас», снятый испанкой Карлой Симон, — своеобразная версия «Вишневого сада». Любимый сад героев хотят вырубить, а те просто наслаждаются солнцем, жарой и природой.

В конкурсе короткометражных фильмов главный приз — «Золотого медведя» — получила дебютанта Анастасия Вебер за свою ленту «Трэп». Это ее дипломная работа, снятая в Петербургской школе нового кино. Жюри наградило ленту с формулировкой «за умение мастерски передать ритм жизни молодых людей».

«Серебряного медведя» — второй по значимости приз — получил корейский классик Хон Сан Су за свою новую работу «Фильм писательницы», действительно, про создательницу романов, которая решает заняться кино. Правда, премию Хону пришлось разделить с мексиканкой Натальей Лопес Галлардо и ее работой «Одеяние самоцветов». Лучшим режиссером жюри признало еще одного классика — француженку Клер Дени, представившую в конкурсе ленту «Обе стороны лезвия».



Без призов остались документалист Ульрих Зайдль, Франсуа Озон (он представил в Берлине ремейк «Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера) и девяностолетний патриарх европейского кино Паоло Тавиани.



Почетного «Золотого медведя» за вклад в киноискусство получила Изабель Юппер, правда, актриса не смогла лично присутствовать на церемонии.



Помимо Шьямалана, в жюри в этом году вошли продюсер Саид бен Саид, режиссер Карим Айнуз, сценаристка Анне Зохра Беррашед, писательница Цици Дангарембга, режиссер Рюсуки Хамагучи и актриса и модель Конни Нильсен.

