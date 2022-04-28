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    Байкеры откроют мотосезон пробегом по центру и выставкой на Дворцовой

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    Открытие мотосезона в городе байкеры отмечают парадом. На Дворцовой площади 30 апреля десятки мотоциклистов соберутся в 11 часов утра, чтобы в 15 составить колонну и проехаться по всему Петербургу.

    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
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    На старт можно приходить хоть за несколько часов, скучно быть не должно: мотоциклы там все разные. Есть большие и маленькие, кастомные и всевозможные классические. Каждый разрешено осматривать и снимать.

    В социальных сетях байкеры заранее подбадривают и себя, и зрителей — похолодание в Петербурге затягивается, так что майского тепла можно не ждать. Впрочем, переживали и не такое. В прошлые годы приходилось открывать сезон и в дождь, и в снег.

    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
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    Участники парада начнут пробег с выезда со стороны Мойки, поедут по Дворцовой Кутузова, Воскресенской и Смольной набережным. развернутся на площади Растрелли и отправятся обратно через Благовещенский мост. Захватят 10-ю линию и Большой проспект Васильевского острова, чтобы финишировать на площади Морской Славы. На точке до вечера будет играть музыка. Байкеры финишируют там уже к 16 часам.

    Если соберетесь на праздник — не забудьте, что часть улиц будет перекрыта для движения транспорта, а парковка запрещена.

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    Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»

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