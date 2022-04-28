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    Снова снег и аномально низкая температура: похолодание в Петербурге затянулось

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    2 комментария

    Петербург холодно провожает апрель. В ближайшие два дня погода не исправится, по ночам сохраняются заморозки, днём возможен снег. Чуть лучше может стать только в выходные.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля в городе ожидается переменная облачность, днём местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём вырастет до плюс 5–7.

    Похолодание затягивается, отмечает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием холодных воздушных масс, поступающих в регион по периферии ушедшего на восток циклона. В такой ситуации при облачной с прояснениями погоде местами вновь пройдут небольшие и кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха по-прежнему будет ниже нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус.

    В пятницу, по его словам, характер погоды изменится мало. СЗ УГМС обещает 29 апреля снова снег, ночью гололедицу, днём плюс 5–7 градусов. Синоптики ждут, что осадки прекратятся 30 апреля.

    Напомним, вчерашний день в Петербурге стал самым холодным 27 апреля за 22 года, то есть с начала XXI века.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    Вышибатя
    Глобальное потепление.
    Я на 9 мая купался в Кавголово лет 15 назад, так тепло было!
    DEMOMON
    Чую, скоро ка-а-ак жахнет двадцать плюс. В конце мая. А июнь может быть и холодным.
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